Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > M.A.M.A. apdovanojimai

Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. kviečia patirti raudonojo kilimo glamūrą ir VIP privalumus

2026-10-29 10:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 10:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Svarbiausias šalies muzikos vakaras – muzikos apdovanojimai M.A.M.A., kurie jau sausio 29 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje 16-ąjį kartą apdovanos ryškiausius metų muzikos kūrėjus, šiandien skelbia VIP bilietų startą. Išskirtinis bilietas norintiems VIP patirties suteiks galimybę patekti į svarbiausią šalies raudonojo kilimo ceremoniją, mėgautis išskirtinėmis vietomis ceremonijoje ir šėlti apdovanojimų dūzgėse su ryškiausiomis pramogų pasaulio žvaigždėmis.

Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. kviečia patirti raudonojo kilimo glamūrą ir VIP privalumus
GALERIJA (6)

Svarbiausias šalies muzikos vakaras – muzikos apdovanojimai M.A.M.A., kurie jau sausio 29 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje 16-ąjį kartą apdovanos ryškiausius metų muzikos kūrėjus, šiandien skelbia VIP bilietų startą. Išskirtinis bilietas norintiems VIP patirties suteiks galimybę patekti į svarbiausią šalies raudonojo kilimo ceremoniją, mėgautis išskirtinėmis vietomis ceremonijoje ir šėlti apdovanojimų dūzgėse su ryškiausiomis pramogų pasaulio žvaigždėmis.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekvienais metais tobuliname VIP patirtį ir apdovanojimų svečiams siekiame sukurti visapusišką komfortą, juk tai didžiausias ir svarbiausias pramogų pasaulio renginys, kuriame susirenka daugiau nei tūkstantis muzikos kūrėjų, pramogų pasaulio veidų ir ryškiausių šalies asmenybių“, – teigia organizatoriai.

REKLAMA
REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. kviečia patirti raudonojo kilimo glamūrą ir VIP privalumus

Kviečia dalyvauti

Ribotas kiekis VIP vietų yra pasiekiamas ir plačiajai auditorijai. Būtent ši dalis bilietų šiandien paleidžiama į prekybą.

REKLAMA

„Įsigijusieji M.A.M.A. VIP bilietus turės galimybę ne tik automobiliu patekti į arenos teritoriją, žengti ceremonijos raudonuoju kilimu kartu su pramogų pasaulio žvaigždėmis, mėgautis patogiomis vietomis arenos parteryje prie staliukų, bet ir dalyvauti ekskursijoje bei iš arti pamatyti, kaip atrodo pasiruošimas svarbiausiam šalies muzikos vakarui likus vos keletui valandų iki jo pradžios. Vėliau jų lauks apdovanojimų dūzgės, kurios pirmą kartą įvyks naujoje erdvėje“, – pasakoja M.A.M.A. ceremonijos rengėjai.

REKLAMA
REKLAMA

16-oji muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija Kauną drebins jau 2027 metų sausio 29 dieną. Arenoje žiūrovų laukia specialiai vienam vakarui sukurti ryškiausių šalies muzikos žvaigždžių pasirodymai bei nesuvaidintos apdovanotų kūrėjų emocijos. Jau netrukus organizatoriai paskelbs pirmąsias muzikos žvaigždes, kurios surengs pasirodymus svarbiausioje muzikos scenoje.

Bilietus į muzikos apdovanojimus M.A.M.A. 2026 platina Bilietai.lt. Nuo šiandien platformoje galima įsigyti ir išskirtinius VIP bilietus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų