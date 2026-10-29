Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. kviečia patirti raudonojo kilimo glamūrą ir VIP privalumus

„Kiekvienais metais tobuliname VIP patirtį ir apdovanojimų svečiams siekiame sukurti visapusišką komfortą, juk tai didžiausias ir svarbiausias pramogų pasaulio renginys, kuriame susirenka daugiau nei tūkstantis muzikos kūrėjų, pramogų pasaulio veidų ir ryškiausių šalies asmenybių“, – teigia organizatoriai.
Kviečia dalyvauti
Ribotas kiekis VIP vietų yra pasiekiamas ir plačiajai auditorijai. Būtent ši dalis bilietų šiandien paleidžiama į prekybą.
„Įsigijusieji M.A.M.A. VIP bilietus turės galimybę ne tik automobiliu patekti į arenos teritoriją, žengti ceremonijos raudonuoju kilimu kartu su pramogų pasaulio žvaigždėmis, mėgautis patogiomis vietomis arenos parteryje prie staliukų, bet ir dalyvauti ekskursijoje bei iš arti pamatyti, kaip atrodo pasiruošimas svarbiausiam šalies muzikos vakarui likus vos keletui valandų iki jo pradžios. Vėliau jų lauks apdovanojimų dūzgės, kurios pirmą kartą įvyks naujoje erdvėje“, – pasakoja M.A.M.A. ceremonijos rengėjai.
16-oji muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija Kauną drebins jau 2027 metų sausio 29 dieną. Arenoje žiūrovų laukia specialiai vienam vakarui sukurti ryškiausių šalies muzikos žvaigždžių pasirodymai bei nesuvaidintos apdovanotų kūrėjų emocijos. Jau netrukus organizatoriai paskelbs pirmąsias muzikos žvaigždes, kurios surengs pasirodymus svarbiausioje muzikos scenoje.
Bilietus į muzikos apdovanojimus M.A.M.A. 2026 platina Bilietai.lt. Nuo šiandien platformoje galima įsigyti ir išskirtinius VIP bilietus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.