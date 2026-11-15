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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Nuolat šąla rankos? Sveikatingumo ekspertas parodė paprastą būdą, kaip šios problemos atsikratyti

2026-11-15 13:45 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-11-15 13:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ – ne tik smagūs pokalbiai, bet ir naudingi patarimai. Diskusija vyko apie tai, kas yra geriau – ilgaamžiškumas ir ramus gyvenimas ar smagus, bet nesveikas gyvenimas. Asmeninis treneris Alanas Dzeranovas pasidalijo savo žiniomis apie šalto vandens naudą kūnui. Vienas pratimas gali padėti žmonėms, kuriems nuolat šąla rankos.

TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ – ne tik smagūs pokalbiai, bet ir naudingi patarimai. Diskusija vyko apie tai, kas yra geriau – ilgaamžiškumas ir ramus gyvenimas ar smagus, bet nesveikas gyvenimas. Asmeninis treneris Alanas Dzeranovas pasidalijo savo žiniomis apie šalto vandens naudą kūnui. Vienas pratimas gali padėti žmonėms, kuriems nuolat šąla rankos.

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Laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio pusėje savo tiesą gynė ilgaamžiškumo ekspertas Artūras Samulis, modelis Simona Starkutė ir beveik 3500 dienų besigrūdinantis asmeninis treneris Alanas Dzeranovas.

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Tuo tarpu laidos vedėjos Keitės Arai pusėje dalyvavo žmonės, kurie netiki nei sveikuoliais, nei doruoliais. Anot jų, turėtume mėgautis kiekviena diena. Tarp šių žmonių – renginių vedėja Laima Tamulytė-Stončė, neseniai 50-metį atšventęs dainininkas Mindaugas Mickevičius-Mino ir pasaulio rekordininkė, magijos teatro „DiArchy“ įkūrėja Diana Gaičiūnaitė-Dirmė.

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Astronautų testas

Asmeninis treneris Alanas Dzeranovas visiems laidos dalyviams ir vedėjams metė išbandymą – atliko astronautų testą. 

„Astronautais anksčiau norėdavo tapti visi. Tai kai būdavo didelės eilės, tam, kad iš karto atmestų dalį kandidatų, darydavo tokį astronautų testą. Į ledinį vandenį įkišti rankas ir jas laikyti minutę laiko. Momentaliai atsisijodavo daug žmonių. Aišku, tai nėra rimtas testas, parodantis, ar tikrai negali būti astronautu, bet būdavo puiki proga kažką atriboti nuo tolimesnių testų“, – pasakojo A. Dzeranovas.

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Sprendimas nuolat šąlančioms rankoms

Tad šį testą atliko laidos dalyviai – jie lediniame vandenyje panardino riešus. Beveik visi svečiai šaltyje išbuvo 60 sekundžių. Nors neneigė, kad buvo tikrai sunku: 

„Viskas yra gerai, tik pirštai nesilanksto“, – juokavo Mindaugas Stasiulis. 

„Po 10 sekundžių buvo noras ištraukti, nes buvo nemalonu. Po to susikaupiau ir kenčiau skausmą, nepatogumą. Tai viskas gerai, galima išbūti. Čia buvo užduotis mano protui“, – tvirtino Mino.

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A. Dzeranovas paaiškino, kad ledo vonelės – puikus būdas spręsti nuolat šąlančių plaštakų problemą: 

„Vakarais įkiškite plaštakas, 30 sekundžių palaikykite. Tada ištraukiate rankas ir jas kratote, vėl įkišate, vėl kratote. Taip kartojame 4 kartus. Ir pamatysite, po dviejų savaičių plaštakos nebešals.“ 

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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