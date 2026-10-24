Suodaitis atskleidė, kaip valgydamas virš 2500 kcal per dieną numetė svorio: „Pradėjo kristi nežmoniškai“

Laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio pusėje už tradiciniam gomuriui įprastą maistą pasisakė dainininkai Violeta ir Vilius Tarasovai bei pedagogas Arūnas Narauskas. Kitoje pusėje susirinko gurmanai. Šiai pusei atstovavo verslininkas Laurynas Suodaitis, virtuvės šefas ir išskirtinių patiekalų restoranų įkūrėjas Deivydas Praspaliauskas bei dietistė Indrė Trusovė.
Riebus maistas – ar tikrai toks blogis?
I. Trusovė pradėjo sveikai maitintis, kai suprato, kad jos svoris jai trukdo gyventi aktyvų gyvenimą.
„Buvo daug sveikatos problemų. Neturėjau energijos, nuolat sutrikimai su žarnynu. Tada pradėjau ieškoti gero jausmo – galėjimo bėgioti, eiti, būti. Man buvo tik 23 metai ir lipant į 5 aukštą pusiaukelėje reikėjo sustoti pakvėpuoti“, – pasakojo Indrė.
Laidoje ji akcentavo, kad sveikas gyvenimo būdas nereiškia visiško nesveiko maisto atsisakymo.
„Esmė yra balansas ir kokybiško produkto pasirinkimas. Maistas neturi būti skirtas „ėsti“, jis turi būti pavalgyti. Svarbu, iš kur atkeliavo maistas ant tavo stalo. Gerai karka ir cepelinas, kai tai yra kartais. Ne kasdien. Aš pati mėgstu tradicinį kugelį – riebų, su daug grietinės ir šoninės“, – pasakojo dietistė.
Verslininkas L. Suodaitis pastebėjo, kad Lietuvoje net ir pats pigiausias maistas vis tiek gali būti maistingas.
„Kaip gerai mes Lietuvoje gyvename. Jei tai yra pigiausias produktas, pigiausia dešra, ji vis tiek yra pagaminta pagal aukštus reikalavimus ir joje vis tiek turi būti mėsos. O jei Amerikoje neturi pinigų ir perki pigiausią maistą, ten nėra jokių naudingų medžiagų“, – sakė L. Suodaitis.
Laurynas Suodaitis yra paprasto maisto mėgėjas
Paklaustas, kiek vidutiniškai išleidžia maistui, L. Suodaitis paaiškino, kad jo pirkinių krepšelis kiekvieną savaitę keičiasi.
„Aš daug neišleidžiu. Aišku, jei paskaičiuotume, kiek kainuoja visa įranga medžioklei, tai gal ir finale mėsa kainuotų daug – apsimokėtų labiau pirkti parduotuvėje.
Aš maistui daug neišleidžiu. Kadangi gyvenu vienas, kas antrą savaitę pas mane būna sūnus, tai pirkinių krepšelis taip ir skiriasi. Vieną savaitę, kai būna sūnus, krepšelyje bus sūreliai, jogurtai. O aš labiau asketas. Daržovės, mėsa, kruopos, grikiai“, – pasakojo L. Suodaitis.
Jis pridūrė, kad yra išbandęs mitybos programas, kai kiekvieną rytą į namus atveža produktus ateinančiai dienai.
„Kai vienas gyveni – labai apsimoka. Turi apskaičiuotas 2500 kalorijų. Sportuojant yra geras baltymų balansas. Tau ryte atvežė prie durų, tu žinai, kad pavalgysi tam tikru laiku tam tikrą kiekį kalorijų. Greitai pajutau, kad mano organizmas įėjo į gerą metabolizmą.
Jokių pilvo pūtimų, jokio blogo miego. Kavos pradėjau nebegerti, nes energijos pilnai užteko. Net ir svoris, bevalgant beveik 3000 kalorijų ir reguliariai sportuojant, pradėjo kristi nežmoniškai“, – atskleidė verslininkas.
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