Trenerė ir mitybos specialistė Rasa Vilkienė: ši 1 daržovė padės vyrams išvengti gėdos lovoje

Kaip sakė pati R. Vilkienė, jai labiausiai apetitą kelią atletiško sudėjimo vyrai. O kad kūnas būtų atletiškas, reikia sportuoti ir prisižiūrėti mitybą.
Norint išryškinti pilvo presą reikia valgyti daug baltymų.
„Baltymus. Daug, daug vištos krūtinėlės, daug žuvies. Ir neužmiršti sportuoti“, – patarė R. Vilkienė.
Visgi jei yra daug sportuojama ir gyvenama aktyvų gyvenimą, virtuvėje nebūtina laikytis tokių griežtų taisyklių.
„Ar įmanoma turėti ryškius raumenis valgant kiaulienos kepsnius ir karkas? – Jei tai būtų buvę prieš 100 metų, kai nebuvo automobilių, o daugiausiai darbų buvo fiziniai, tada būtų galima valgyti“, – sakė R. Vilkienė.
Mitybos specialistė pripažino, kad gyvenime net nėra ragavusi karkos. Pasak jos, vien pažvelgus į ją ir pamačius lašinius, jai darosi silpna.
D. Ramonas uždavė „draugo“ klausimą – kokie maisto produktai didina potenciją?
„Vyrams tai aišku avokadas. Tai yra būtinai. Jūros gėrybės. O visa kita priklauso nuo partnerės. O avokadų vyrukams tikrai reikia poros per dieną, – atsakė Rasa ir pridėjo, kad demografijos didinimui svarbu ne tik vyras, bet ir moteris. – Ir nuo moters, kaip ji gebės jį sugundyti. Jei ji nuo ryto visą dieną vis įmestų jam čili pipiriuko, prieskonių prie žinučių, aš manau, kad jis ateitų pas ją jau užkaitintas.“
Visą pokalbį išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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