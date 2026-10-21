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Trenerė ir mitybos specialistė Rasa Vilkienė: ši 1 daržovė padės vyrams išvengti gėdos lovoje

2026-10-21 21:30 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-10-21 21:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ „Elito kronikų“ korespondentas Domininkas Ramonas kalbino asmeninę trenerę, mitybos specialistę Rasą Vilkienę. Ši atskleidė ne tik, koks maistas geriausias siekiant palaikyti gražų kūną, bet ir kokia daržovė pravers vyrams, turintiems problemų su potencija.

TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ „Elito kronikų“ korespondentas Domininkas Ramonas kalbino asmeninę trenerę, mitybos specialistę Rasą Vilkienę. Ši atskleidė ne tik, koks maistas geriausias siekiant palaikyti gražų kūną, bet ir kokia daržovė pravers vyrams, turintiems problemų su potencija.

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Kaip sakė pati R. Vilkienė, jai labiausiai apetitą kelią atletiško sudėjimo vyrai. O kad kūnas būtų atletiškas, reikia sportuoti ir prisižiūrėti mitybą.

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Norint išryškinti pilvo presą reikia valgyti daug baltymų.

„Baltymus. Daug, daug vištos krūtinėlės, daug žuvies. Ir neužmiršti sportuoti“, – patarė R. Vilkienė.

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Visgi jei yra daug sportuojama ir gyvenama aktyvų gyvenimą, virtuvėje nebūtina laikytis tokių griežtų taisyklių.

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„Ar įmanoma turėti ryškius raumenis valgant kiaulienos kepsnius ir karkas? – Jei tai būtų buvę prieš 100 metų, kai nebuvo automobilių, o daugiausiai darbų buvo fiziniai, tada būtų galima valgyti“, – sakė R. Vilkienė.

Mitybos specialistė pripažino, kad gyvenime net nėra ragavusi karkos. Pasak jos, vien pažvelgus į ją ir pamačius lašinius, jai darosi silpna.

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D. Ramonas uždavė „draugo“ klausimą – kokie maisto produktai didina potenciją?

„Vyrams tai aišku avokadas. Tai yra būtinai. Jūros gėrybės. O visa kita priklauso nuo partnerės. O avokadų vyrukams tikrai reikia poros per dieną, – atsakė Rasa ir pridėjo, kad demografijos didinimui svarbu ne tik vyras, bet ir moteris. – Ir nuo moters, kaip ji gebės jį sugundyti. Jei ji nuo ryto visą dieną vis įmestų jam čili pipiriuko, prieskonių prie žinučių, aš manau, kad jis ateitų pas ją jau užkaitintas.“

Visą pokalbį išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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Tai bobai patinka
Tai bobai patinka
2026-10-21 22:39
Atletiški vyrai su mini pimpaliukais.
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