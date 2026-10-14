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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Šiam politikui Aušra Maldeikienė niekada nepaduos rankos: „Savo gyvenime šlykštesnio nemačiau“

2026-10-14 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 21:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – buvęs politikas Andrius Mazuronis, buvusi Seimo narė ir europarlamentarė Aušra Maldeikienė, žurnalistas, buvęs Seimo narys Bronislavas Matelis, Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Lina Šukytė-Korsakė ir Modesta Petrauskaitė – susirinko išsiaiškinti, ar būti politikoje yra garbė, ar prakeiksmas.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – buvęs politikas Andrius Mazuronis, buvusi Seimo narė ir europarlamentarė Aušra Maldeikienė, žurnalistas, buvęs Seimo narys Bronislavas Matelis, Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Lina Šukytė-Korsakė ir Modesta Petrauskaitė – susirinko išsiaiškinti, ar būti politikoje yra garbė, ar prakeiksmas.

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Laidos metu atvirai apie savo patirtį Europos parlamente, sveikatos problemas bei santykius su kolegomis kalbėjo buvusi politikė Aušra Maldeikienė. Ji neslėpė itin griežtos pozicijos vieno žinomo politiko atžvilgiu.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aušra Maldeikienė

Įgėlė Ramūnui Karbauskiui

Diskusijai pakrypus apie tai, ar buvusiems kolegoms politikoje dar pavyksta išsaugoti pagarbą ir pasisveikinti, A. Maldeikienė rėžė be užuolankų ir prisipažino, kad ne visiems ištiestų ranką.

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„Yra vienas žmogus, kuriam aš tikrai nepaduočiau rankos. Tai yra Karbauskis. Aš nieko savo gyvenime šlykštesnio nemačiau“, – atvirai laidoje prisipažino A. Maldeikienė.

Paklausta, kas konkrečiai sukėlė tokią reakciją, buvusi Seimo narė neslėpė pasipiktinimo ir atskleidė tikrąsias savo pykčio priežastis.

„Atsivesti moterų į Seimą, kad ten tau tualetinį popierių gal padavinėtų ar ką... Ir tada, kai visi su alkoholizmu kovoti apsiėmė aš pasakiau: aš gėriau, geriu ir gersiu. Todėl, kad aš nemėgstu banalaus pasaulio“, – rėžė ji.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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