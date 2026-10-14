Šiam politikui Aušra Maldeikienė niekada nepaduos rankos: „Savo gyvenime šlykštesnio nemačiau“

Laidos metu atvirai apie savo patirtį Europos parlamente, sveikatos problemas bei santykius su kolegomis kalbėjo buvusi politikė Aušra Maldeikienė. Ji neslėpė itin griežtos pozicijos vieno žinomo politiko atžvilgiu.
Įgėlė Ramūnui Karbauskiui
Diskusijai pakrypus apie tai, ar buvusiems kolegoms politikoje dar pavyksta išsaugoti pagarbą ir pasisveikinti, A. Maldeikienė rėžė be užuolankų ir prisipažino, kad ne visiems ištiestų ranką.
„Yra vienas žmogus, kuriam aš tikrai nepaduočiau rankos. Tai yra Karbauskis. Aš nieko savo gyvenime šlykštesnio nemačiau“, – atvirai laidoje prisipažino A. Maldeikienė.
Paklausta, kas konkrečiai sukėlė tokią reakciją, buvusi Seimo narė neslėpė pasipiktinimo ir atskleidė tikrąsias savo pykčio priežastis.
„Atsivesti moterų į Seimą, kad ten tau tualetinį popierių gal padavinėtų ar ką... Ir tada, kai visi su alkoholizmu kovoti apsiėmė aš pasakiau: aš gėriau, geriu ir gersiu. Todėl, kad aš nemėgstu banalaus pasaulio“, – rėžė ji.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.