Netikėtą naujieną Renée pranešė lapkričio 14-ąją, tiesiogiai dalyvaudama televizijos kanalo „GB News“ laidoje.
Sulaukė replikų dėl amžiaus
„Esu ne tik moteris, bet ir mama – jau turiu suaugusį sūnų bei labai jauną dukrą. Šiandien turiu naujieną, kuria noriu pasidalyti su visa laidos komanda. Netrukus tapsiu trijų vaikų mama“, – paskelbė ji ir atskleidė esanti 12 savaičių nėščia.
Studijoje akimirką įsivyravo tyla. Laidos vedėjai ėmė kalbėti vienas per kitą, vienas jų prisipažino esantis sutrikęs ir klausė, ar moteris kalba rimtai. Galiausiai kolegos ją pasveikino, o vienas net pakilo nuo stalo ir apkabino būsimą mamą.
Po viešo pranešimo Renée sulaukė daugybės sveikinimų, tačiau netrūko ir ją įžeidusių žinučių. Moteris pasakojo, kad kai kurie internautai jos sprendimą susilaukti vaiko tokiame amžiuje vadino savanaudišku.
Lapkričio 15-ąją socialiniame tinkle „X“ ji padėkojo visiems, kurie ją pasveikino, tačiau kritikams turėjo trumpą atsakymą.
„Ačiū už tūkstančius sveikinimų dėl žinios apie mano naują dukrytę! O dėl visų kitų – man visiškai nerūpi, ką jūs galvojate“, – rašė ji.