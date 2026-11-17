1939-ųjų ankstyvą pavasarį atokiame Peru kaimelyje penkerių metų mergaitės tėvai pastebėjo, kad dukters pilvas neįprastai padidėjo. Sunerimę, kad tai gali būti auglys, Tiburelo Medina ir Victoria Losea nusprendė nuvežti mergaitę iš jų namų Tikrapo vietovėje pas gydytojus į Limą (Peru sostinę), rašo allthatsinteresting.com.
Netikėta žinia
Tačiau medikų netikėta žinia šeimą pribloškė – Lina buvo septintą mėnesį nėščia.
1939 m. gegužės 14 d. jai buvo atlikta cezario pjūvio operacija, kurios metu ji pagimdė sveiką berniuką. Būdama vos penkerių metų, septynių mėnesių ir 21 dienos, Lina tapo jauniausia mama pasaulyje.
Linos sūnui buvo suteiktas Gerardo vardas – taip jis pavadintas Mediną apžiūrėjusio gydytojo garbei. Išrašytas iš ligoninės kūdikis kartu su šeima grįžo į jų gimtąjį Tichrapo kaimą.
Praėjus dvejiems metams po gimdymo, Kolumbijos universiteto vaikų ugdymo specialistas Paulas Kosakas gavo leidimą apsilankyti Medinų šeimą. Jis nustatė, kad jauniausia pasaulyje mama buvo „aukštesnio nei vidutinio intelekto“, o jos kūdikis – „visiškai normalus“.
Manoma, kad turėjo retą sutrikimą
Žinia apie tokį ankstyvą nėštumą sukrėtė ne tik jos artimuosius, bet ir visuomenę. Vis dėlto vaikų endokrinologams mintis, kad tokio amžiaus mergaitė gali pastoti, nebuvo visiškai neįsivaizduojama.
Manoma, kad Lina turėjo retą sveikatos sutrikimą – priešlaikinį lytinį brendimą. Dėl jo vaiko organizmas pernelyg anksti pradeda keistis ir įgyja suaugusio žmogaus kūno požymių. Mergaitėms šis procesas prasideda iki aštuonerių, o berniukams – iki devynerių metų.
Berniukams, kuriems pasireiškia šis sutrikimas, dažnai pradeda žemėti balsas, padidėja lytiniai organai, ima augti veido plaukai. Mergaitėms anksčiau nei įprasta pradeda augti krūtys ir prasideda pirmosios menstruacijos.
Dažnai šio sutrikimo priežasties nustatyti nepavyksta. Vis dėlto kai kurie tyrimai parodė, kad seksualinį smurtą patyrusios mergaitės gali pradėti bręsti anksčiau nei jų bendraamžės. Dėl to keliama prielaida, kad ankstyvi lytiniai kontaktai gali paspartinti šį procesą.
Linos atveju gydytojas Edmundo Escomelis medicinos žurnale nurodė, kad pirmosios menstruacijos jai prasidėjo, kai mergaitei buvo vos aštuoni mėnesiai. Tiesa, kituose leidiniuose teigta, kad menstruuoti ji pradėjo būdama trejų metų. Bet kuriuo atveju tai buvo neįtikėtinai ankstyvas lytinio brendimo požymis.
Atlikus išsamesnius penkerių metų Linos tyrimus paaiškėjo, kad jos krūtys jau buvo išsivysčiusios, klubai – platesni nei įprastai, o kaulų vystymasis atitiko gerokai vyresnio, lytinį brendimą jau išgyvenusio žmogaus amžių.
Tačiau, nepaisant ankstyvų fizinių pokyčių, Lina vis dar buvo mažas vaikas.
Kas buvo mergaitės vaiko tėvas?
Pati Lina gydytojams ir teisėsaugos institucijoms taip ir neatskleidė, kas buvo vaiko tėvas ir kokiomis aplinkybėmis ji pastojo. Dėl itin jauno amžiaus mergaitė galėjo pati to net nežinoti.
Gydytojas E. Escomelis teigė, kad apklausiama apie vaiko tėvą Lina „negalėjo pateikti tikslių atsakymų“.
Jos tėvas Tiburelo, dirbęs vietos sidabro dirbinių meistru, buvo trumpam suimtas įtariant savo dukters išžaginimu. Vis dėlto vėliau jis buvo paleistas, o kaltinimai panaikinti, nes nebuvo rasta jokių įrodymų ar liudininkų parodymų, kurie patvirtintų jo kaltę. Pats T. Medina kategoriškai neigė kada nors išžaginęs savo dukterį.
Praėjus keleriems metams po gimdymo, kai kurios naujienų agentūros spėliojo, kad Lina galėjo būti užpulta per neįvardytą šventę, vykusią netoli jos kaimelio. Vis dėlto ši versija taip ir nebuvo patvirtinta.
Kai Linos nėštumas tapo žinomas visuomenei, jos istorija sulaukė milžiniško dėmesio visame pasaulyje.
Peru laikraščiai siūlė Medinų šeimai tūkstančius dolerių už teisę pakalbinti Liną ir ją nufilmuoti, tačiau jų pastangos buvo nesėkmingos. Šeimai net buvo siūloma sumokėti už kelionę į Jungtines Valstijas. Vis dėlto Lina ir jos artimieji atsisakė kalbėti viešai ir liko nuošalyje nuo žiniasklaidos dėmesio.
Sukūrė šeimą
Užsienio žiniakslaidoje rašoma, kad nežinoma, ar Lina Medina yra gyva iki šiol. Po šokiruojančio nėštumo ji gyveno ramų ir nuo viešumos atokų gyvenimą Peru.
Suaugusi Lina įsidarbino sekretore pas gydytoją, kuris prižiūrėjo jos gimdymą. Šis darbas jai padėjo užsidirbti pinigų mokslams. Maždaug tuo pačiu metu ji pasirūpino, kad išsilavinimą įgytų ir jos sūnus Gerardo.
štuntojo dešimtmečio pradžioje Lina ištekėjo už Raúlo Jurado. Būdama maždaug trisdešimties, ji susilaukė antrojo sūnaus. 2002 m. duomenimis, pora vis dar gyveno kartu – jų namai buvo skurdžiame Limos rajone.
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