Gyventojai dėl rūsyje užrakintos 6-metės nieko baisaus nemato, o specialistai atviri: „Čia vaiko teisių pažeidimas“

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Valytoja dirbanti Aistė, kaip visada, atsirakina daugiabučio rūsyje esančio šilumos punkto duris. Čia ji laiko valymo įrankius.
„Aš nebūnu čia. Pasiimu įrankius, išeinu, padirbu ir išvažiuoju namo. Aš čia nei valgau, nei geriu“, – pasakojo valytoja Aistė.
Mažametę rūsyje užrakino mama
Praėjusią savaitę Aistė sako sirgusi, tad ją pavadavo kita darbuotoja. Kaip tik tąkart atvyko ir komunalininkai patikrinti skaitiklių šilumos punkte. Atrakinę duris, rūsyje darbuotojai išvydo tai, ko nesitikėjo – mažą mergaitę. Į situaciją reagavo ir šalies gyventojai – žmonės pašiurpę.
„O, Jėzau, pirmą kartą girdžiu.“
„Istorija baisiai atrodo.“
Tad ir pranešimas policijai skambėjo baugiai.
„Atrakinus namo rūsį, rasta mergaitė. Kažkaip, atrodo, rūsyje nedažnai šiais laikais randame vaikus, todėl tai nuskambėjo labai neįtikėtinai. Policijos pareigūnai greitai reagavo. Atvykę į įvykio vietą jie pamatė mergaitę“, – pasakojo Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
„Keista kažkaip, dar šiluminiame“, – reagavo daugiabučio bendrijos pirmininkas Kęstutis Šateika.
Nors šilumos punktas neseniai renovuotas, o rūsys tvarkingas, pasak namo bendrijos pirmininko, patalpos rakinamos ir bet kas čia patekti negali.
„Keistokai – vienas vaikas. Tų raktų neturi bet kas. Čia juos turi tik valdybos nariai, aš turiu, valytojos, „Velžio komunalinis“ ir „Butų ūkis“, – tikino K. Šateika.
Dalis gyventojų mamos nelinkę kritikuoti
Netruko paaiškėti, kad šešiametę rūsyje užrakino mama. Iš Ukrainos atvykusi moteris dirba valymo paslaugas teikiančioje įmonėje. Kaip tik tądien mergaitės ji nevedė į darželį, tad, kol valė laiptinę, nusprendė ją užrakinti rūsyje. Gyventojų nuomonės išsiskyrė: vieni mamą suprato ir jos nekaltino, kiti – priešingai.
„Jeigu ji paliko ją laikinai, kol padirbėjo, tai aš nieko baisaus nematau.“
„Mano pačios vaikai būdavo vieni. Vyras į darbą, aš į darbą, o vaikai vieni kieme. Taip būdavo. Gyventi reikėjo.“
„Galėjo išsigąsti, na, kaip uždaryti vaiką...“
„Gal būčiau nerakinusi, tik taip palikusi. Rakinti gal vaikui baisu. Bet kur mamai laiptinėje lakstyti su tuo vaiku...“
„Yra čia vaiko teisių pažeidimas“, – sakė Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė.
Panevėžio apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos teigimu, mažametės mama aiškino nepagalvojusi, kad vos šešerių dukrą paliko nesaugioje aplinkoje.
„Jos vertinimu, tai saugi aplinka – palikta rūsyje su planšete, su telefonu. Ji nepagalvojo, kad vaikui gali kas nors atsitikti, kas 10 minučių nueidavo į rūsį pasižiūrėti. Mergaitė nėra išsigandusi, ji bendrauja, pasipasakojo, kad čia pirmas kartas“, – pasakojo Ž. Ginaitė.
Vaiko teisių apsaugos specialistai atlieka vaiko situacijos vertinimą. Šeimai bus teikiama pagalba vaiko auklėjimo ir priežiūros klausimais.
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