Garsi 42-ejų dainininkė susilaukė pirmagimės

42-ejų dainininkė pasidalijo trimis nespalvotomis nuotraukomis su 13,9 mln. savo sekėjų.
Vienoje nuotraukoje užfiksuotas stambus planas, kaip dainininkė laiko savo naujagimės dukrelės rankytę. Kitoje – Avril, priglaudusi dukrą prie krūtinės. Trečiojoje nuotraukoje – trys poros firminių „Vans“ batelių su šachmatiniu raštu, sudėti ant riedlentės.
„Mūsų mažoji princesė atvyko“, – prie nuotraukų parašė atlikėja, papildydama įrašą rožinio kaspino, karūnos, maitinimo buteliuko bei širdelių emocijomis.
Avril neatskleidė dukros vardo ir nenurodė, kas yra vaiko tėvas, nors nuotraukoje ir matyti tėčiui skirti bateliai.
Atlikėja buvo ištekėjusi du kartus:
2006–2010 m. – pirmoji santuoka su dainininku Deryck Whibley.
2013–2015 m. – antroji santuoka su grupės „Nickelback“ lyderiu Chad Kroeger.
Gerbėjų reakcija
Nors Avril apribojo galimybę komentuoti patį naujienos įrašą, gerbėjai užplūdo senesnius jos socialinių tinklų įrašus, siųsdami sveikinimus:
„Sveikinimai, mes jau mylime tavo kūdikį!“ – rašė vienas gerbėjas.
„Mūsų karalienė turi princesę, o dieve!“ – pridūrė kitas.
„MERGAITĖ! O DIEVE, VISO GERAUSIO LAIMĖS, AVIEE, MES TAVE MYLIME!“ – džiaugėsi trečias.
Kanados pop-panko ikona paliko kelias užuominas, kad ruošiasi vaiko gimimui. Pastaruosius metus Avril vengė viešumos, retai pasirodydavo renginiuose ir išleido nedaug naujos muzikos. Jos veikla socialiniuose tinkluose taip pat buvo itin pasyvi.
Prieš pranešdama apie dukros gimimą, paskutinį kartą „Instagram“ įrašą ji publicavo spalio mėnesį, kai po bendro „Greatest Hits“ turo kartu su grupe „Simple Plan“ pasirodė festivale „When We Were Young“.
Neoficialiomis žiniomis, renginio svečiai (tarp jų Simone Biles ir Pat McAfee) teigė, kad Avril liepos mėnesį dalyvavo ir žvaigždžių kupinose Taylor Swift bei Travis Kelce vestuvėse, kur netgi atliko savo hitą „Sk8er Boi“, nors pati atlikėja to oficialiai nepatvirtino.
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