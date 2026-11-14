40 cigarečių per dieną surūkydavęs 2-metis pasikeitė neatpažįstamai: štai kaip atrodo dabar

Šis atvejis tapo savotišku tabako vartojimo problemos simboliu šalyje, kuri dažnai vadinama viena palankiausių tabako pramonei pasaulyje, rašoma ndtv.com.
Berniukas dabar neberūko
Šiandien Aldi yra 18 metų. Jis gyvena Teluk Kemang Sungai Lilin kaime Pietų Sumatroje, apsuptame laukų ir plantacijų. Nors ankstyvoje vaikystėje berniuką išgarsino nerimą kelianti priklausomybė, jo gyvenimas pasikeitė.
Kaip skelbia CNN, šiandien Aldi yra sveikas moksleivis, gerai besimokantis mokykloje. Tačiau iki tokio gyvenimo teko nueiti ilgą kelią.
Berniukas daugelį metų buvo gydomas padedant vienam žymiausių šalies vaikų psichologų Seto Mulyadi, kuris vadovauja Indonezijos Nacionalinei vaikų apsaugos komisijai.
Vis dėlto kova nesibaigė atsisakius cigarečių. Įveikęs priklausomybę nikotinui, Aldi pradėjo ieškoti kitos paguodos ir ėmė persivalgyti. Maistas tapo savotiška cigarečių pakaitalu, todėl ilgainiui berniukas nutuko.
Tuomet jam prireikė dar vieno reabilitacijos etapo, skirto kovoti su persivalgymu. Būtent jis padėjo Aldi tapti sveiku ir emociškai stabiliu paaugliu.
Pasak S. Mulyadi, dirbant su priklausomybių turinčiais vaikais didelis pranašumas yra jų gebėjimas greitai prisitaikyti ir mokytis. Aldi atveju svarbų vaidmenį suvaidino jo jaunas amžius ir sumanumas.
Gydymo metu psichologas stengėsi nukreipti berniuko dėmesį į įvairias veiklas: bėgimą, laipiojimą ir žaidimus, tuo pačiu palaipsniui mažindamas per dieną surūkomų cigarečių skaičių.
Vis dėlto gydymas buvo intensyvus. Keliems mėnesiams Aldi teko persikelti į Džakartą, kur jis kasdien dirbo kartu su specialistu. Būtent šis ilgas ir nuoseklus procesas padėjo berniukui atsikratyti priklausomybės ir pradėti naują gyvenimo etapą.
Rūkymas – vis dar svarbi problema
Vis dėlto rūkymas ankstyvame amžiuje Indonezijoje išlieka itin opi problema. Kaip skelbia „Penn Medicine“, ši šalis laikoma pasaulinės tabako vartojimo krizės epicentru.
Skaičiuojama, kad daugiau nei 267 tūkst. vaikų Indonezijoje kasdien vartoja tabako gaminius.
Specialistų teigimu, tabako prieinamumas ir rūkymo paplitimas šalyje lemia tai, kad net ir labai maži vaikai neretai susiduria su nikotinu, o kai kurie jo pradeda vartoti dar nesulaukę paauglystės.
Dėl šios priežasties Indonezija ne vienerius metus sulaukia tarptautinių sveikatos ekspertų dėmesio ir raginimų griežčiau kontroliuoti tabako gaminių reklamą bei prieinamumą nepilnamečiams.
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