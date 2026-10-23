Vaiko mirtį Plungėje gaubia paslaptis: sureagavo vaiko teisių gynėjai

Trečiadienį apie 11.20 val. Plungėje gyvenanti mama pamatė, kad 2024 metais gimusio sūnaus kūnas nerodo gyvybės ženklų.
Mama pranešė tarnyboms. Medikai konstatavo berniuko mirtį, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, pirminė informacija, kad galimai įvyko nelaimingas atsitikimas. Kokia vaiko mirties priežastis, aiškinasi policija.
Vaiko teisių gynėjai pasiūlė pagalbą
Su šeima susisiekė vaiko teisių gynėjai, kurie esą pasiūlė pagalbą. Šeima dar turės nuspręsti, ar ją priimti
„Vaiko teisių gynėjai nuoširdžiai užjaučia vaiko netektį išgyvenančius artimuosius ir linki jiems stiprybės šiuo sunkiu metu“, – komentuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Rita Latakienė.
„Esant poreikiui, inicijuosime socialinių partnerių reikalingą pagalbą“, – priduria ji.
Iki tol šeimai vaiko gynėjų paslaugos paslaugos nebuvo teiktos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.