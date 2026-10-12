Tragedija Šiauliuose: į namus grįžusi mama 7-metį rado be sąmonės – aiškėja daugiau detalių

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Medikams nepavyko išgelbėti namuose užspringusio vaiko. Grįžusi namo mama rado septynerių metų sūnų be sąmonės ir iškvietė medikus.
„Nuvykę į įvykio vietą, radome be sąmonės, be kvėpavimo ir be širdies ritmo buvusį vaiką. Buvo atlikti gaivinimo veiksmai. Jie buvo sėkmingi – vaikas atgavo kvėpavimą ir širdies ritmą. Tačiau sąmonės, deja, neatgavo“, – pasakojo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
Galimai užspringo valgydamas kivį
Berniukas skubiai nuvežtas į Šiaulių ligoninę. Šaltinių teigimu, vaikas galimai užspringo valgydamas kivį, tačiau šie duomenys nėra patvirtinti – vyksta ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
„Į vaikų intensyviosios terapijos padalinį buvo atvežtas septynerių metų vaikas, galimai paspringęs, be gyvybės ženklų. Taikant specializuotą gaivinimo pagalbą, širdies darbą pavyko atkurti“, – sakė vaikų intensyviosios terapijos gydytoja Gitana Bykova.
Vaiko būklė išliko kritinė, todėl berniukas buvo pervežtas į Kauno klinikas.
„Kauno klinikose jo būklė buvo kritiškai sunki. Buvo dedamos maksimalios pastangos, išnaudotos visos įmanomos galimybės, tačiau spalio 10 dieną pacientui buvo konstatuota mirtis. Jo gyvybės išgelbėti nepavyko“, – kalbėjo Intensyviosios terapijos skyriaus vadovė Ilona Razlevičė.
Pasakė, ką daryti užspringus artimąjam
Medikai sako, kad tokie atvejai nėra itin reti, todėl visiems žmonėms reikėtų žinoti, kaip elgtis vaikui ar suaugusiajam paspringus.
„Tai nėra retas atvejis. Taip dažnai nutinka žaidžiant su smulkiomis detalėmis ar žaisliukais, žinoma, taip pat ir valgant“, – tikino I. Razlevičė.
„Žmonės turėtų žinoti, ką daryti užspringus. Visų pirma, reikia stebėti žmogaus būklę ir jį kalbinti. Jei žmogus gali atsakyti, vadinasi, svetimkūnis nėra visiškai užkimšęs kvėpavimo takų ir oras dar praeina. Tokiu atveju reikėtų skatinti jį kosėti“, – priminė Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
„Kai matome, kad vaikas nebegali veiksmingai kosėti, reikia imtis veiksmų. Pirmiausia atsistojame taip, kad mūsų galva būtų maždaug vaiko galvos aukštyje. [...] Apglėbiame vaiką, kad jis nesukniubtų, susirandame bambą, sugniaužiame kumštį ir nukreipiame jį į viršų. Kita ranka apglėbiame kumštį ir atliekame penkis Heimlicho manevrus“, – aiškino paramedikų profesijos mokytoja Vydmantė Karosė.
Jei matome, kad vaikas sukniubo ir prarado sąmonę, reikia pradėti gaivinimą.
Taip pat būtina paskambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Atsiliepęs dispečeris paaiškins, kaip elgtis ir kokius pagalbos veiksmus atlikti toliau.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.