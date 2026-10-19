Šiame Lietuvos mieste gimė ypatingas vaikas: atskleidė vardą

Naujagimė jaučiasi puikiai, o jos tėvai džiaugiasi šeimos pagausėjimu ir teigiamai vertina Jonavos ligoninėje suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas bei personalo darbą.
Jonavoje gimė 400-asis šių metų naujagimis
Šia proga mažylės šeimą pasveikino Jonavos rajono savivaldybės mero patarėja Birutė Gailienė. Ji taip pat padėkojo ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriaus kolektyvui už profesionalų darbą ir rūpestį gimdyvėmis bei naujagimiais.
„Žinau, kiek daug pastangų akušerijos ginekologijos skyrius deda, kad nauja gyvybė atkeliautų saugiai, užrikrintai, apgaubta rūpesčiu ir dėmesiu“, – kalbėjo mero patarėja B. Gailienė.
Ypatinga padėka skirta Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėjai Indrei Grušaitei-Vanagienei už indėlį užtikrinant aukštą skyriaus teikiamų paslaugų kokybę.
Jonavos ligoninėje šiemet fiksuojamas džiuginantis gimimų skaičius. Tikimasi, kad įstaiga ir toliau išliks patraukliu pasirinkimu ne tik Jonavos rajono, bet ir kitų savivaldybių šeimoms.
Jonavos r. sav. pranešimas, G. Mockutės-Zgirskienės nuotr.
Jonavoje 300-asis šių metų kūdikis pasaulį išvydo rugpjūčio mėnesį
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad 300-uoju šių metų naujagimiu Jonavos ligoninėje tapo mažasis Markas – pirmagimis jonaviečių Ramunės ir Eugenijaus šeimoje, pasaulį išvydęs rugpjūčio mėnesio pradžioje.
Mažylis gimė pirmąjį rugpjūčio sekmadienį. Tėveliai tąkart džiaugėsi sklandžiai praėjusiu gimdymu ir negaili gerų žodžių Jonavos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriaus kolektyvui.
Pasak jų, rinktis kitą gydymo įstaigą net nekilo minčių – sprendimą lėmė geri atsiliepimai apie skyriaus specialistus, kuriuos patvirtino ir asmeninė patirtis.
300-ojo kūdikio gimimo proga jaunąją šeimą pasveikino Jonavos rajono savivaldybės mero patarėja Birutė Gailienė.
„Sveikinu šią jauną šeimą, kurios dienas ir naktis nuo šiol pripildys nauji, jautrūs mažo žmogaus auginimo džiaugsmai“, – sakė mero patarėja.
Šių metų rezultatai rodo augantį pasitikėjimą Jonavos ligonine – pernai 300-asis kūdikis čia gimė tik rugsėjo pradžioje, beveik mėnesiu vėliau nei šiemet.
Pasak ligoninės atstovų, gimdyti į Jonavą atvyksta ne tik rajono gyventojos, bet ir būsimos mamos iš Ukmergės, Kėdainių, Kaišiadorių bei kitų Lietuvos miestų.
Didėjant gimdymų skaičiui, Jonavos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyrius vis dažniau dirba visu pajėgumu.
Tai, anot medikų, yra profesionalios komandos darbo, šiuolaikiškų sąlygų ir pacientėms kuriamos saugios bei ramios aplinkos įvertinimas.
Jonavos rajono savivaldybės pranešimas, G. Mockutės-Zgirskienės nuotr.
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