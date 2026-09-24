Šioje savivaldybėje tėvų laukia naujovė: kūdikio kraitelį išmokės pinigais

Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba.
Pasak vietos savivaldybės, iki šiol šeimoms buvo skiriamas 200 eurų vertės kuponas vaikiškoms prekėms įsigyti ir 300 eurų vienkartinė išmoka. Lapkritį pasibaigus sutartiniam įsipareigojimui su parduotuve, visa 500 eurų suma šeimoms bus išmokama pinigais.
Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta – deklaruota Panevėžio rajone.
Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų liepos. Jai gauti bent vienas iš tėvų turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone ne trumpiau kaip metus iki vaiko gimimo.
Savivaldybės duomenimis, nuo šių metų sausio 1 d. iki rugsėjo 1 d. jau išduoti 154 kūdikio kraitelio paramos kuponai, kurių bendra vertė siekia 22,3 tūkst. eurų. Pernai rajono šeimoms buvo išduoti 209 kuponai.
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