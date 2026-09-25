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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kauno rajone gimė ypatingas vaikas: tėvai išrinko retą vardą

2026-09-25 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 12:50
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Kauno rajono bendruomenė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo džiugia žinia – šiemet rajone užregistruotas jau 900-asis kūdikis. Juo tapo rugsėjo 12-ąją gimęs Daugirdas, Noreikiškėse gyvenančių Alvitos ir Dariaus Gedvilų sūnus.

Kauno rajone gimė 900-asis kūdikis (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (7)

Kauno rajono bendruomenė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo džiugia žinia – šiemet rajone užregistruotas jau 900-asis kūdikis. Juo tapo rugsėjo 12-ąją gimęs Daugirdas, Noreikiškėse gyvenančių Alvitos ir Dariaus Gedvilų sūnus.

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Tai antrasis vaikas šeimoje, todėl mažylio gimimo su nekantrumu laukė ir jo 2,5 metų sesutė Agota. Mergaitė brolį sutiko itin šiltai ir jau spėjo įsitraukti į rūpinimąsi juo.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kauno rajone gimė ypatingas vaikas: tėvai vardą išrinko retą vardą

Kauno rajone gimė 900-asis kūdikis

Šeima taip pat atskleidė, kodėl sūnui išrinko būtent Daugirdo vardą.

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„Kauno rajono bendruomenė pasipildė dar vienu mažuoju gyventoju. 900-uoju šiais metais Kauno rajone užregistruotu kūdikiu tapo rugsėjo 12 dieną gimęs Daugirdas – Noreikiškėse gyvenančių Alvitos ir Dariaus Gedvilų sūnus.

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Daugirdas – antrasis vaikas šeimoje. Namuose jo laukė 2,5 metų sesutė Agota, kuri broliuką priėmė labai šiltai – padeda jį prausti, glosto, bučiuoja, rodo knygeles ir dainuoja.

„Labai ramus vaikas. Su pirmagime pirmieji mėnesiai buvo visai kitokie, o Daugirdas mus stebina savo ramumu. Net nelabai dar girdėjome, kaip verkia“, – šypsojosi mama Alvita. Tėtis Darius pridūrė, kad auginant antrą vaiką ir patys tėvai jaučiasi gerokai ramiau – padeda sukaupta patirtis.

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Sūnui tėvai ieškojo lietuviško, reto, skambaus ir tvirto vardo. Daugirdas šeimai tiko ir dėl gražaus sutapimo – mamos Alvitos ir dukros Agotos vardai prasideda raide A, o tėčio Dariaus ir sūnaus Daugirdo – raide D.

Noreikiškėse šeima gyvena maždaug trejus metus – čia persikėlė iš Kauno miesto. Alvita ir Darius pasakojo besidžiaugiantys savo pasirinkimu ir vertinantys ramią bei gražią gyvenamąją aplinką.

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900-ąjį šių metų kūdikį ir jo šeimą pasveikino Kauno rajono savivaldybės vicemerė Snieguolė Navickienė.

„Svarbiausia, kad Daugirdas augtų sveikas ir stiprus, apsuptas šeimos meilės ir rūpesčio. Tėveliams linkiu kantrybės, gražių akimirkų auginant vaikus ir kuo daugiau džiaugsmo matant juos augančius“, – sveikindama šeimą linkėjo vicemerė.

Šeimai įteiktas Kauno rajono savivaldybės kūdikio kraitelis ir mažylio pirmųjų metų albumas, o vyresniajai sesutei Agotai – atskira dovanėlė. Šeimai taip pat perduota Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovana – nemokamas vienos valandos plaukimas laivu „Zapyškis“.“

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2026-09-25 13:04
Labai graži šeima ir gražus vardas, bet liūdesys apima, kai šių laikų nuotraukos - su pabrėžtinai nusuktom vaikų galvytėm. Tai nereikėjo publikuotis iš viso.
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