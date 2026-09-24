Pasikėsinimas nužudyti Vilijampolėje: prokuratūra skelbia naujausią žinią dėl tyrimo

Specialiosios tarnybos į namus Kaune buvo iškviestos šių metų balandžio 30-osios naktį, gavus 81-erių metų moters pranešimą, kad ją peiliu sužalojo 44-erių metų dukra, kuri bando susižaloti pati.
Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti Vilijampolėje
Dėl patirtų sužalojimų abi kaunietės buvo pristatytos į gydymo įstaigą. Tą pačią naktį jaunesnioji moteris nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad per incidentą jokių pašalinių asmenų bute nebuvo.
Tyrimo duomenimis, namuose buvusi dukra staiga užpuolė motiną ir peiliu dūrė į įvairias gyvybiškai svarbias kūno vietas. Nukentėjusioji išgyveno tik dėl to, kad jai buvo laiku suteikta medicininė pagalba.
Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistai pateikė išvadas, kad 44-erių metų moteris mirė nuo patirtų sužalojimų. Patirtų pjautinių sužalojimų pobūdis, lokalizacija patvirtina, kad moteris taip susižaloti galėjo pati.
Įvertinus visus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, ikiteisminiam tyrimui vadovavusi prokurorė rugsėjo 24 dieną priėmė nutarimą ikiteisminį tyrimą nutraukti, kadangi asmuo, pasikėsinęs nužudyti kitą asmenį, mirė.
Tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo taip pat buvo nutrauktas, konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
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