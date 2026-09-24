Kaune sutriko viešojo transporto eismas: keleiviai įspėjami apie vėlavimus

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Kauno autobusai“.
Skelbiama, kad eismo įvykis užfiksuotas Utenos gatvėje, netoli P. Dovydaičio gatvės viešojo transporto stotelės.
Dėl incidento laikinai sutriko viešojo transporto eismas, todėl keleiviams gali tekti ilgiau laukti autobusų ir troleibusų.
Keleiviai raginami atkreipti dėmesį į galimus tvarkaraščių pasikeitimus ir keliones planuoti atsižvelgiant į susidariusią situaciją.
Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku galima stebėti interneto svetainėje stops.lt/kaunas.
„Atsiprašome už galimus nepatogumus ir dėkojame už Jūsų kantrybę bei supratingumą“, – rašoma pranešime.
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