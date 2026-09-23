Kaune automobilis susidūrė su troleibusu: keleiviui prireikė pagalbos

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko po vidurdienio antradienį, apie 12.20 val., Pramonės prospekte.
Automobilis „Volkswagen“, vairuojamas vyro (gim. 1965 m.), susidūrė su troleibusu „Solaris“, vairuojamu vyro (gim. 1993 m.).
Troleibuso keleivis (gim. 1961 m.) dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA