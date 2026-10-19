Nyderlandų premjeras su sužadėtiniu taps tėvais

Šia naujiena R. Jettenas pasidalijo „Instagram“ paskyroje, kur rašė: „Mus pasiekė nuostabi žinia. Mažyli, susitiksime 2027 metais.“
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Politikas taip pat išreiškė gilią padėką pagalbą suteikusioms moterims ir jų artimiesiems, pabrėždamas, kad trūksta žodžių atsidėkoti už suteiktą galimybę tapti tėvais.
39-erių Vyriausybės vadovas yra susižadėjęs su Argentinos lauko ritulio atstovu Nicolas Keenanu. Nors vestuvės buvo numatytos šią vasarą, jas teko atidėti R. Jettenui perėmus ministro pirmininko pareigas.
Primename, kad po netikėtos jo atstovaujamos D66 partijos pergalės rinkimuose praėjusiais metais, jis tapo jauniausiu premjeru šalies istorijoje.
Kaip patikslino D66 partija, tiek donorė, tiek vaikelį nešiojanti moteris yra artimos poros bičiulės iš Nyderlandų, jau turinčios savų vaikų. Jos sutiko padėti visiškai nesiekdamos finansinio atlygio (Nyderlandų teisinė sistema griežtai draudžia komercinę surogaciją).
Anot partijos atstovų, visas pagalbinio apvaisinimo procesas buvo atliktas griežtai laikantis šalies teisės aktų bei naudojantis vietinėmis medicinos paslaugomis. Taip pat informuojama, kad gimus vaikui premjeras ketina pasiimti tik kelias laisvas dienas, o ilgesnių tėvystės atostogų planuose nenumatyta.
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