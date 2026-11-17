LSMU Kauno ligoninės specialistai atkreipia dėmesį, kad rėmuo atsiranda tuomet, kai skrandžio turinys grįžta į stemplę. Be deginimo pojūčio už krūtinkaulio, žmones taip pat gali varginti rūgštus ar kartus skonis burnoje.
5 priežastys, dėl kurių gali varginti rėmuo
Medikų teigimu, šį simptomą gali sukelti įvairios priežastys – nuo gastroezofaginio refliukso ir stemplinės angos išvaržos iki tam tikrų maisto produktų, antsvorio, nėštumo ar kai kurių vaistų vartojimo.
„Deginimo pojūtis už krūtinkaulio po valgio ar atsigulus? Gali būti, kad susiduriate su rėmeniu.
Rėmuo gali būti susijęs su tam tikrais maisto produktais, nėštumu, antsvoriu ar kitais veiksniais. Dažnai pasikartojančio rėmens nereikėtų ignoruoti – ilgainiui skrandžio rūgštis gali pažeisti stemplės gleivinę.
Plačiau įraše apie tai, kas sukelia rėmenį, kodėl nereikėtų ignoruoti pasikartojančių simptomų ir kaip sau padėti“, – „Facebook“ skelbė LSMU Kauno ligoninė.
Specialistų pasidalintoje informacija atkreipiamas dėmesys, ką verta žinoti apie rėmenį, kodėl jis atsiranda, kaip sau padėti ir kodėl ignoruoti šio simptomo nevalia.
„1 simptomas – 5 galimos priežastys. Ką verta žinoti apie rėmenį?
Rėmuo, kas tai?
Rėmuo – tai deginimo pojūtis už krūtinkaulio, atsirandantis skrandžio turiniui grįžtant į stemplę. Kartais jį lydi rūgštus ar kartus skonis burnoje.
Kodėl atsiranda rėmuo?
- Gastroezofaginis refliuksas – skrandžio turinys dažnai grįžta į stemplę;
- Stemplinės angos išvarža – dalis skrandžio pasislenka pro diafragmos angą;
- Tam tikri maisto produktai ir gėrimai – kava, alkoholis, riebus ar aštrus maistas gali sustiprinti simptomus;
- Padidėjęs spaudimas pilvo ertmėje – antsvoris ar nėštumas gali skatinti refliuksą;
- Kai kurie vaistai – gali skatinti refliuksą arba dirginti virškinamąjį traktą.
Kodėl pasikartojančio rėmens nereikėtų ignoruoti?
Nuolat į stemplę patenkanti skrandžio rūgštis gali sukelti jos uždegimą ir pažeisti gleivinę.
Ilgainiui gali atsirasti randų, susiaurėti stemplė, pasunkėti rijimas, o kai kuriems žmonėms išsivystyti Bareto stemplė – būklė, didinanti stemplės vėžio riziką.
Kaip sau padėti?
- Valgykite mažesnėmis porcijomis;
- Negulkite miegoti 2–3 val. po valgio;
- Stebėkite, kurie produktai sustiprina simptomus;
- Jei rėmuo vargina naktį, pakelkite lovos galvūgalį.
Nebūtina atsisakyti visų galimai dirginančių produktų – svarbu pastebėti individualius veiksnius.
Kada rėmuo gali signalizuoti rimtesnę problemą?
Kreipkitės į gydytoją, jei rėmuo dažnas, stiprėja, sunku ryti, kartojasi vėmimas ar nepaaiškinamai krinta svoris.
Staigus ar stiprus krūtinės skausmas, ypač kartu su dusuliu, šaltu prakaitu ar silpnumu, gali būti širdies sutrikimo požymis – skambinkite 112.
Rėmuo kartojasi? Išsiaiškinkite priežastį
Gydytojas įvertins simptomus, o prireikus nukreips gastroenterologo konsultacijai“, – dalijosi LSMU Kauno ligoninė.
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