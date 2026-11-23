Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vertinimu, vykdoma tęstinė informacinė operacija, kuria siekiama kelti gyventojų nerimą ir mažinti pasitikėjimą Lietuvos institucijų gebėjimu kovoti su kontrabanda bei užtikrinti valstybės sienos apsaugą.
Žiniasklaidos priemonių redakcijoms ir institucijoms siunčiami tariamų gyventojų laiškai dėl neva SMS žinutėmis verbuojamų pasienio gyventojų. Tokį laišką gavo ir naujienų portalas tv3.lt.
Tam, kad sustiprintų tariamų gyventojų skundų įspūdį, dezinformacija platinama socialiniuose tinkluose, jos matomumui didinti pasitelkiant netikras paskyras – botus.
Nors tokia paskyra iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tikra (yra viena kita žmogaus nuotrauka, pridėta gyvenamoji vieta ir pan.), netikrumą išduoda kitos detalės: dirbtiniu intelektu kurtas turinys, mažai asmeninių fotografijų, paskyros sukurtos neseniai, taip pat gana nauji įrašai.
Anot NKVC, tai Tai jau antras tokio pobūdžio atvejis per keleto savaičių laikotarpį.
Skleistos melagienos apie nuodingas cigaretes
NKVC duomenimis, prieš tai masiškai platinti teiginiai apie neva į Lietuvą patenkančias nuodingas cigaretes iš Baltarusijos. Dabar skleidžiama dezinformacija apie tariamai nevaržomai veikiančius kontrabandininkus, SMS žinutėmis verbuojančius pasienio gyventojus.
„Institucijos žino apie bandymus verbuoti Lietuvos piliečius įvairioms neteisėtoms veikoms, tačiau šiuo konkrečiu atveju tarnybos nėra gavusios nė vieno tiesioginio gyventojų pranešimo, patvirtinančio laiške aprašomą tokių SMS žinučių gavimą. Todėl šią situaciją pirmiausia vertiname, kaip informacinę operaciją, kurios tikslas yra kelti gyventojų nerimą ir mažinti pasitikėjimą Lietuvos institucijomis. Tuo pačiu visiškai atmesti ir kitų šios operacijų tikslų (pvz., verbuoti asmenis) negalime“, – sako NKVC.
Melagienų kūrėjai testuoja žiniasklaidos ir gyventojų budrumą, kurdami kiek įmanoma įtikinamesnius scenarijus.
„Abiem atvejais naudojama ta pati schema: prisidengiant tariamu gyventojo liudijimu ar neva patikimais šaltiniais, redakcijoms ir tarnyboms pateikiama sensacinga istorija, siekiant išprovokuoti kuo platesnį jos aptarimą ir nepamatuotą institucijų reakciją. Bandoma pasinaudoti žiniasklaida, kad nepatikrintas pasakojimas įgytų patvirtintos naujienos svorį. Vėliau publikacijos ir institucijų komentarai gali būti naudojami tolesnei šio pasakojimo sklaidai“, – teigiama NKVC atsakyme.
Su šia operacija susijęs turinys platinamas ir „Facebook“ paskyroje „Pasienis Live“. Ši paskyra sukurta spalio pabaigoje, dabar joje – memai ispanų kalba.
Žiniasklaida gavo melagingą pranešimą
Naujienų portalas tv3.lt gavo Dariaus Kondrato vardu prisidengusio boto laišką dėl neva rusų kalba siunčiamų SMS žinučių pasienio gyventojams.
Šis „asmuo“ tariamai gautą SMS taip pat paskelbė neseniai sukurtame savo profilyje, kuriam – kaip akcentuoja NKVC – būdingi neautentiško elgesio požymiai.
„NKVC fiksuoja, kad šios dezinformacijos matomumas dirbtinai didinamas botų ir kitų neautentiškų paskyrų komentarais bei pasidalijimais“, – komentuoja NKVC.
Visa tai daroma dėl konkretaus tikslo.
„Taip kuriamas įspūdis, kad „istorija“ sulaukia plataus visuomenės dėmesio ir ją patvirtina daugybė žmonių. Tikėtina, operacijos tikslas yra platesnis nei vienos klaidinančios žinios paskleidimas. Siekiama įtvirtinti įspūdį, kad padėtis pasienyje nevaldoma, tarnybos nepajėgios veikti, o gyventojai palikti likimo valiai. Tokia veikla atitinka informacinio poveikio, naudojamo hibridinėms grėsmėms kurti, techniką“, – komentuoja NKVC.
Perspėja gyventojus – štai ką daryti, pamačius tokius pranešimus
NKVC teigimu, Lietuvos tarnybos ir institucijos bendradarbiauja, keičiasi informacija ir tikrina platinamus teiginius. NKVC koordinuojama analitikų komanda tęsia operacijos, jos sklaidos tinklo ir susijusių paskyrų analizę, siekiant nustatyti operacijos organizatorius bei galimas sąsajas su priešiškomis valstybėmis.
„Dėkojame žiniasklaidos priemonių redaktoriams ir žurnalistams už profesionalų bendradarbiavimą bei informacijos tikrinimą. Pirmuoju atveju operacijos vykdytojams nepavyko sukelti siekto plataus ažiotažo, prie to reikšmingai prisidėjo atsakingas redakcijų darbas. Matydami tęsiamą operaciją, kviečiame ir toliau itin atidžiai vertinti tokių laiškų kilmę bei jų siuntėjų patikimumą, kad žiniasklaida nebūtų panaudota informacinės manipuliacijos tikslams.
Gyventojus raginame kritiškai vertinti „sensacingas“ žinias, neplatinti nepatikrintų teiginių, o iš tiesų gavus įtartiną žinutę išsaugoti jos originalą, siuntėjo duomenis bei gavimo laiką ir informaciją perduoti policijai arba Valstybės sienos apsaugos tarnybai", – ragina NKVC.
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