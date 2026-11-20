2026 m. lapkričio 20 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai gavę informacijos apie nelegaliai laikomas akcizais apmokestinamas prekes,atliko kratas tauragiškio, gim. 1985 m., nuomojame garaže ir jo gyvenamojoje sodyboje, rašoma policijos pranešime spaudai.
Kratų metu rasta ir paimta įspūdingas kiekis cigarečių
Kratų metu rasta ir paimta 8 000 pakelių cigarečių Marlboro Gold Original be banderolių bei 2 000 pakelių cigarečių NZ Gold su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais.
Vyriškio atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199-2 str. dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė.
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