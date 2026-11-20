Papildomą finansavimą siūloma skirti Policijos departamentui rankiniams greičio matavimo prietaisams įsigyti. Pasak ministerijos, jie būtų naudojami elektrinių mikrojudumo priemonių, motorinių dviračių ir į juos savo konstrukcija panašių elektrinių transporto priemonių faktiniam važiavimo greičiui matuoti.
„Policijai siūlome skirti papildomą finansavimą greičio matavimo prietaisams. Tai konkretus žingsnis stiprinant kontrolę ir užtikrinant didesnį visų eismo dalyvių saugumą. Paspirtukai turi būti patogi susisiekimo priemonė, o ne grėsmė pėstiesiems ir patiems jų vairuotojams“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Nauji prietaisai leistų veiksmingiau fiksuoti galimus pažeidimus
Ministerijos teigimu, nauji prietaisai leistų policijos pareigūnams veiksmingiau tikrinti, ar šių ribojimų laikomasi, ir fiksuoti galimus pažeidimus.
Papildomus 45 tūkst. eurų policijai siūloma skirti perskirstant šiemet sutaupytas ir nepanaudotas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Iš jų 37 tūkst. eurų numato sutaupyti Centrinė projektų valdymo agentūra, o dar 8 tūkst. eurų šiemet nepanaudos Informatikos ir ryšių departamentas.
Pagal šiuo metu galiojančias taisykles elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams draudžiama važiuoti didesniu kaip 20 km/val. greičiu. Važiuojant pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtu taku, kelkraščiu ar šaligatviu pro pat pėsčiąjį, greitis negali viršyti 7 km/val.
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