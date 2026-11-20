Kaip skelbia naujienų portalas MarijampolePlius.lt, vyro patirtas nuostolis – 450 eurų.
Iš sukčių įsigijo suklastotus bilietus
Vyras pareigūnams pasakoja, kad ketino važiuoti į lapkričio 17 dieną „Žalgirio arenoje“ Kaune vykusias krepšinio varžybas.
Internete rado informaciją apie parduodamus bilietus, nusprendė juos įsigyti. Pardavėjas paprašęs 450 eurų ir nurodė banko sąskaitą.
Vyras pervedė pinigus, tačiau pastebėjo, kad atsiųsti bilietai yra suklastoti. Padaryta 450 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Teksto autorė: Geda Jankauskaitė
Sukčiai nusitaikė į perkančius šią prekę – būkite budrūs
Artėjant krepšinio rungtynėms ar kitiems renginiams, socialiniuose tinkluose pasirodo daugybė pranešimų apie parduodamus bilietus.
Svarbu prisiminti, kad pirkdami bilietus ne iš oficialaus bilietų platintojo, rizikuojate skaudžiai nudegti – likti ir be pinigų, ir be bilietų.
„Visada rekomenduojame bilietus į rungtynes, koncertus ir kitus renginius pirkti tik iš oficialių bilietų platintojų!“ – rašoma feisbuke pasidalintame Policijos virtualaus patrulio įraše.
Pridėtame vizuale pateikiama ir kita aktuali informacija – įsidėmėkite:
„Sukčiai bando pasinaudoti artėjančių krepšinio rungtynių populiarumu!
Pirkdami bilietus iš nepažįstamų asmenų pagal skelbimus socialiniuose tinkluose, rizikuojate likti ir be krepšinio rungtynių, ir be pinigų.
Būkite atidūs ir bilietus pirkite tik iš oficialių bilietų platintojų.
Jei nukentėjote – užpildykite pranešimą www.epolicija.lt arba skambinkite bendruoju pagalbos numeriu – 112.“
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