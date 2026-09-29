Pamatę, ką daro sukčiai Lietuvoje, skubiai perspėja visus: „Pirkite tik...“

Tokiais atvejais gyventojai gali likti ir be pinigų, ir be žadėtų bilietų. Pareigūnai ragina prieš perkant bilietus įsitikinti, kad jie siūlomi patikimo šaltinio.
Įspėja dėl sukčių viliojančių pasiūlymų
Apie galimus sukčiavimo atvejus policija taip pat prašo pranešti.
„VILIOJANČIAI PIGŪS BILIETAI Į RUNGTYNES?
Socialiniuose tinkluose skelbiamas bilietų pasiūlymas gali būti sukčių spąstai.
Bilietus pirkite tik iš patikimų šaltinių.
Jei nukentėjote nuo sukčių, praneškite policijai per epolicija.lt“, – rašoma įraše.
Kaip atpažinti ir apsisaugoti nuo sukčių?
Anksčiau priminimu, kaip atpažinti sukčius ir kokių veiksmų imtis su jais susidūrus bei kokių klaidų nekartoti, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Vilniaus rajono policijos komisariatas.
„Nepakliūkite į sukčių pinkles! Svarbu!
*Nesidalinkite savo asmeniniais duomenimis!
*Nespauskite jokių nuorodų, kurias atsiuntė galimi sukčiai. Verčiau atidarykite oficialią įmonės svetainę rankiniu būdu savo naršyklėje. Jei nežinote jų svetainės adreso, eikite į google.com ir prisijunkite prie jų svetainės per paieškos pateiktus rezultatus. Jei jų ten nerandate, tikėtina, kad akcija ar grėsmė iš tikrųjų neegzistuoja.
*Taip pat, kilus abejonių, pravartu paskambinti į klientų aptarnavimo skyrių.
*Nenaudokite sukčių pateikto telefono numerio – skambinkite tuo, kurį rasite oficialioje įmonės svetainėje. Paskambinę, ne tik sužinosite tiesą, bet ir įspėsite apie galimą sukčiavimą“, – priminė Vilniaus rajono policijos komisariatas.
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