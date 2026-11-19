Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį į sostinės policiją kreipėsi 1974 metais gimęs vyras. Jis nurodė, kad nuo spalio 3 d. iki spalio 8 d. Vilniuje, 2005 metais gimęs vyras pasinaudojo jo mobiliojo ryšio telefonu ir iš bankų sąskaitų apgaule pasisavino 25 048 eurus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
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