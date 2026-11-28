Namuose žaidę „Inter“ atstovai šeštadienį 4:0 nepaliko jokių vilčių „Genoa“ klubui.
Dar po pirmojo kėlinio „Inter“ turėjo trijų įvarčių persvarą. Lautaro Martinezas pradėjo komandos puikų pasirodymą įvarčiu į varžovų vartus, kėlinio pabaigoje Marcusas Thuramas persvarą didino, o Petaras Sučičius realizuodamas baudinį dar labiau padidino varžovų problemas.
Po pertraukos M. Thuramo dublis galutinai užbaigė rungtynes.
„Inter“ (32 taškai) šiuo metu lygoje žengia antroje vietoje.
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