Tiesa, G. Gineitis sužaidė asmeniškai geras rungtynes ir prisidėjo prie vienintelio savo ekipos įvarčio, kadangi po jo pakelto kampinio 62 minutę smūgiu galva pasižymėjo puolėjas Che Adamsas.
Tuo metu sekmadienį Pietų Korėjos antroje lygoje paskutines sezono rungtynes sužaidė puolėjas Edgaras Dubickas.
E. Dubickas žaidė visas rungtynes bei pelnė pirmą rungtynių įvartį 38 minutę, o lygos nugalėtoja jau tapusi lietuvio atstovaujam „Suwon Bluewing“ ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Jeonnam“ klubu.
Šeštadienį Italijos „Serie C“ lygoje saugas Skirmantas Paukštys žaidė nuo 77 minutės bei padėjo „Monopoli“ klubui išvykoje 2:1 nugalėti „Salernitana“ klubą.
Šeštadienį Bahreino pirmenybėse Džiugas Bartkus išsaugojo sausus vartus ir padėjo „Al-Riffa“ ekipai net 4:0 sutriuškinti „Aali Club“ klubą.
Izraelio lygoje visas rungtynes žaidė Modestas Vorobjovas, o saugo ginamas „Bnei Sakhnin“ klubas namuose 1:0 nugalėjo Haifos „Maccabi“ futbolininkus.
Antroje Rumunijos lygoje saugas Deimantas Rimpa žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Unirea Slobozia“ klubas namuose 1:2 nusileido „Popesti Leordeni“ klubui.
Anglijos „Championship“ lygoje lietuviškų šaknų Divine Mukasa žaidė 86 minutes, o gynėjas Airidas Golambeckis liko ant „West Ham“ klubo suolo. Tuo metu jų ginama WHU ekipa namuose 1:0 palaužė „Stoke City“ žaidėjus.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis liko ant „Carrick Rangers“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose 2:1 įveikė „Bangor“ klubą.
Trečioje Ispanijos lygoje puolėjas Romualdas Jansonas žaidė nuo 78 minutės, bet jo ginamas „Ourense“ klubas išvykoje 0:2 pralaimėjo „Lugo“ klubui.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius praleido vieną įvartį, bet jo ginamas „Lorca Deportiva“ klubas svečiuose 2:1 nugalėjo „Alcoyano“ klubo futbolininkus.
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