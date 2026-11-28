Pusfinalio dvikovoje lietuvaitės 3:0 (1:0) nugalėjo latves ir antradienį varžysis taurės finale.
Lietuvių varžovės paaiškės vėliau šeštadienio vakare, kai antrame pusfinalyje jėgas išmėgins Estijos ir Farerų Salų futbolininkės.
Pusfinalio dvikovoje lietuvės nuo pradžių buvo su kamuoliu ir siekė regzti atakas, o viena tokių ir baigėsi tiksliu smūgiu, kai Liucija Vaitukaitytė puikiu perdavimu išvedė Justiną Blaževičiūtė į gerą poziciją, o ši neklydo, užtikrintai nuginklavo varžovių vartininkę ir išvedė Lietuvą į priekį.
Pirmame kėlinyje daugiau įvarčių nebuvo, tad ilsėtis komandos išėjo mūsiškėms pirmaujant 1:0.
Antrame kėlinyje latvės anksti pasižymėjo įvarčiu, tačiau jis dėl taisyklių pažeidimo buvo atšauktas. Rungtynėse veiksmas toliau daugiausiai vyko aikštės viduryje, o savų pusprogių turėjo abi komandos.
Lietuvės dar labiau priartėjo prie pergalės, kai vos aikštėje pasirodžiusi Monika Grikšaitė puikiu smūgiu pasiuntė kamuolį į tolimą vartų kampą ir dar labiau padidino mūsiškių pranašumą.
Susitikimo pabaigoje M. Grikšaitė pasižymėjo antruoju savo įvarčiu ir taip atsakė į paskutinius dar likusius klausimus dėl dvikovos baigties.
Moterų Baltijos taurės turnyro pusfinalis
Latvija – Lietuva 0:3 (0:1)
Paidės futbolo maniežas;
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Meda Šeškutė, Algimantė Mikutaitė, Tereza Romanovskaja, Ugnė Lazdauskaitė, Rimantė Jonušaitė, Marija Jakubaitė, Justina Blaževičiūtė, Karolina Jasaitytė, Austė Bernotaitė, Liucija Vaitukaitytė, Loreta Rogačiova.
Atsargoje: Aušrinė Bikutė, Darija Mikuckytė, Viltė Švarcaitė, Laura Kubiliūtė, Monika Grikšaitė, Erika Šupelytė, Meida Proscevičiūtė, Augustė Andrijevskytė, Milda Liužinaitė, Alina Špakovskaja, Greta Valikonienė, Ugnė Jonelytė.
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