Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo ir dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutarties suklastojimo. Šių metų spalio 15 dieną prokuratūra tyrimą nutraukė, nusprendusi, kad ginčas spręstinas civiline tvarka. E. Kasperūnienė tuomet sakė su nutarimu nesutinkanti ir ketinanti jį skųsti.
Penktadienį, lapkričio 27 dieną, E. Kasperūnienė feisbuke parašė, kad prokuroras atnaujino ikiteisminį tyrimą. Pasak jos, V. Venslovaitienė vėl turi visas įtariamosios teises ir pareigas. Viešo prokuratūros patvirtinimo apie atnaujintą tyrimą kol kas rasti nepavyko.
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