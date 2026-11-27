Lietuvos futbolo „Toplygoje“ šeštąją vietą užėmusio, bet ilgą laiką į dar aukštesnes pozicijas besitaikiusio Telšių „Džiugo“ vienas svarbiausių žaidėjų buvo ukrainietis Denysas Bunčukovas.
23-ejų metų futbolininkas į Telšių „Džiugą“ atvyko 2025 metų liepos mėnesį. Jis sparčiai įsitvirtino pagrindinėje „Džiugo“ sudėtyje. 2025 m. antroje sezono dalyje jis „Toplygoje“ sužaidė 13 rungtynių ir pelnė vieną įvartį. Gerokai ryškesnį vaidmenį ukrainietis atliko 2026 metų sezone –Lietuvos čempionate jis sužaidė 31 rungtynes, aikštėje praleido 2299 minutes, pelnė keturis įvarčius ir atliko keturis rezultatyvius perdavimus.
Futbolininkas neslepia – atsiskleisti Lietuvoje nemaža dalimi jam padėjo treneris Andrius Lipskis.
„Be abejo, treneris Andrius man padarė didelę įtaką, nes patikėjo manimi ir suteikė galimybę žaisti rungtynėse. Rūbinėje visada stengiuosi išlikti pozityvus ir atviras, todėl galimybė laisvai bendrauti su visais už aikštės ribų neabejotinai padėjo man prisiimti didesnį vaidmenį ir aikštėje“, - sakė „Mikoliunas Sports Management“ agentūros klientas D. Bunčukovas.
Saugas iš Ukrainos jau pirmosiose sezono rungtynėse pelnė įvartį į Vilniaus „Žalgirio“ vartus. Tai, pasak jo, suteikė labai reikalingo pasitikėjimo savimi. Netrukus jis pasižymėjo dar įspūdingesniu smūgiu.
„Žinoma, kad išskirčiau įvartį į „Riterių“ vartus, kai pasižymėjau smūgiu iš savo aikštės pusės. Tai neabejotinai gražiausias įvartis mano karjeroje“, - prisipažino D. Bunčukovas.
Futbolininkas atskleidė, kad Lietuvos čempionate jį maloniai nustebino tiek sportinis, tiek organizacinis lygis.
„Mane nustebino, kaip stipriai ši lyga per pastaruosius metus patobulėjo. Čia žaidžiantys futbolininkai, televizijos transliacijų lygis ir sirgalių skaičius yra gerokai aukštesnio lygio nei prieš kelerius metus. Kai pirmą kartą atvykau čia, nežinojau, ko tikėtis, tačiau įsitikinau, kad tai gera lyga jauniems žaidėjams pradėti savo karjerą“, - sakė D. Bunčukovas.
Kyjive gimęs saugas futbolo pagrindus įgijo garsiojoje Kyjivo „Dinamo“ akademijoje, vėliau rungtyniavo Ukrainos jaunimo komandose, o 2020–2021 metais tobulėjo Anglijos „Brooke House College“ futbolo akademijoje. Profesionalo karjerą jis tęsė Belgijoje – atstovavo „Seraing“ pagrindinei ir jaunimo komandoms, URSL „Visé“ bei „Belisia Bilzen“. Futbolininkas taip pat yra vilkėjęs Ukrainos U21 rinktinės marškinėlius.
„Dinamo“ man suteikė man pasitikėjimo savimi ir paskatino toliau žaisti futbolą bei siekti, kad jis taptų mano pragyvenimo šaltiniu. Kai man buvo 12–14 metų ir žaidžiau geriausioje Ukrainos futbolo akademijoje, atsirado viltis, kad vieną dieną tapsiu profesionaliu futbolininku, - prisiminė D. Bunčukovas. - Belgija iš tikrųjų suteikė man tokią galimybę. Ten sužaidžiau ne vienerias aukščiausio lygio rungtynes, tūkstančių sirgalių akivaizdoje, puikios kokybės stadionuose. Tai buvo nuostabi patirtis. Belgija yra viena mažiausių Europos valstybių, tačiau to tikrai nepasakytum vertindamas jos futbolą. Žmonės ten yra tikri futbolo entuziastai.“
Ukrainietis sutinka, kad geras sezonas Lietuvoje – tarsi bilietas į stipresnes lygas.
„Galimybė sužaisti tiek daug rungtynių prieš pajėgius futbolininkus suteikė labai svarbios patirties. Futbole vienas svarbiausių dalykų yra gebėjimas greitai priimti sprendimus tiek turint kamuolį, tiek be jo. Galiu drąsiai teigti, kad šioje srityje patobulėjau“, - akcentavo futbolininkas.
Savo legionieriaus kelią D. Bunčukovas pradėjo dar prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje. Dėl to tai neturėjo didelės įtakos jo, kaip futbolininko, keliui. Visgi jau penktus metus tebesitęsiantis karinis konfliktas stipriai paveikė asmeninį gyvenimą.
„Galimybė pamatyti savo šeimą vos kartą ar du per metus, negalėjimas aplankyti draugų ir artimųjų, sugrįžti į miestą, kuriame užaugau – visa tai yra dalykai, kuriuos teko ir iki šiol tenka išgyventi“, - sakė D. Bunčukovas.
Jis džiaugiasi, kad Lietuvos žmonės aktyviai palaiko Ukrainą ir nuolat siunčia paramą jo tautiečiams.
„Žmonės čia labai malonūs ir paslaugūs. Žinau, kad Lietuvos žmonės kasdien įvairiais būdais padeda Ukrainai ir stengiasi ją palaikyti. Esu nepaprastai dėkingas Lietuvos futbolo federacijai, kad prieš kiekvienas rungtynes leidžia man į aikštę žengti su Ukrainos vėliava. Man tai iš tiesų labai daug reiškia“, - pabrėžė D. Bunčukovas.
Per savo dar tik įsibėgėjančią karjerą Ukrainos futbolininkas yra išmokęs, kad šiame sporte viskas gali pasikeisti labai greitai. Vienais metais gali žaisti mėgėjų lygiu, o vos po kelerių metų – jau Čempionų lygoje. Tai skatina jį svajoti bei siekti aukščiausių tikslų.
„Visada noriu svajoti drąsiai ir stengtis atiduoti viską, ką galiu. Mano svajonė – žaisti Čempionų lygoje ir atstovauti Londono „Tottenham Hotspur“, - teigė D. Bunčukovas.
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