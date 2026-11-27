Nors M. Marquezas birželį pratęsė sutartį su „Ducati“ komanda iki 2028 metų, dabar paaiškėjo, kad profesionalaus lenktynininko karjerą jis baigs jau šį sekmadienį Valensijoje.
Apie netikėtą sprendimą ispanas pranešė ne spaudos konferencijoje, o per pirmąją laisvųjų treniruočių sesiją. Sėdėdamas „Ducati“ garaže jis į televizijos kamerą rodė vieną po kitos korteles – taip atkartojo gerai žinomą sceną iš 2003 metų filmo „Tegyvuoja meilė“ („Love Actually“).
„Ačiū visiems, kurie buvo šios kelionės dalis. Tikiuosi, kad jums ji patiko taip pat, kaip ir man. Tai bus paskutinės mano „MotoGP“ lenktynės. Mes sukūrėme istoriją“, – buvo rašoma jo parodytose kortelėse.
A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez's LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026
M. Marquezas pirmąjį pasaulio čempiono titulą iškovojo 2013 metais ir iki šiol išlieka vieninteliu motociklininku, kuriam pavyko triumfuoti „MotoGP“ čempionate jau debiutiniame sezone. Didžiąją karjeros dalį ispanas praleido „Honda“ komandoje. 2013–2019 metais jis iškovojo net šešis čempiono titulus per septynerius sezonus.
2024 metais M. Marquezas persikėlė į „Gresini Racing“ ekipą, o po metų tapo pagrindinės „Ducati“ komandos lenktynininku. Pastaruosius du sezonus jis baigė tapdamas pasaulio čempionu.
Ispanas kartu su V. Rossi tapo vieninteliu motociklininku, kuriam pavyko bent po du kartus laimėti pasaulio čempionatą atstovaujant dviem skirtingiems gamintojams.
Pastarasis M. Marquezo triumfas buvo ypatingas ir dėl įspūdingo sugrįžimo. Sezono pradžioje jis nuo lyderio Marco Bezzecchi atsiliko net 102 taškais – tai didžiausias atsilikimas, kurį kada nors pavyko panaikinti „MotoGP“ istorijoje.
Iš viso per karjerą M. Marquezas iškovojo dešimt pasaulio čempiono titulų: aštuonis aukščiausioje klasėje, vieną 125 kub. cm motociklų kategorijoje 2010 metais ir vieną „Moto2“ klasėje 2012-aisiais.
„Tai oficialu. Marcas Marquezas nusprendė baigti karjerą. 2026 metų Valensijos etapas bus paskutinės jo, kaip profesionalaus lenktynininko, ir „Ducati Lenovo“ komandos atstovo lenktynės“, – paskelbė ekipa.
M. Marquezo karjerą pastaraisiais metais lydėjo daugybė traumų. Po 2019 metais iškovoto šeštojo „MotoGP“ titulo ispanui prasidėjo itin sudėtingas laikotarpis. Per jį jis patyrė daugiau nei 100 avarijų, susilaužė ranką, čiurną, šonkaulius ir pirštus, taip pat patyrė sunkią galvos traumą.
Paskutinį M. Marquezo karjeros pasirodymą tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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