Po penkių pasaulio čempionato etapų S. Quintero sąskaitoje – 167 taškai. „Toyota“ atstovas vos 5 taškais aplenkė N. Al-Attiyah, kuris su „Dacia“ automobiliu surinko 162 taškus. Trečiąją vietą užėmė dar vienas „Dacia“ lenktynininkas prancūzas Sebastienas Loebas (161 tšk.).
Lemiamas mūšis dėl titulo vyko paskutiniame Abu Dabio ralio etape. S. Quintero kartu su šturmanu Andrew Shortu bendroje varžybų įskaitoje finišavo treti ir surinko pakankamai taškų, kad išsaugotų pirmąją vietą pasaulio čempionate.
Visą savaitę Abu Dabio dykumų ralyje dominavo „Dacia“ ekipažai. „Toyota“ atstovai S. Quintero ir A. Shortas vienintelę greičio ruožo pergalę iškovojo antrąją varžybų dieną. Ketvirtajame etape amerikietis su šturmanu taip pat turėjo galimybę triumfuoti, tačiau dėl navigacijos klaidos prarado laiką ir pergalę.
„Nuo pat pradžių žinojome, kad po vakarykštės nesėkmės ši diena nebus lengva ir turėsime atiduoti visas jėgas. Esu tiesiog vaikinas iš mažo miestelio. Negimiau turėdamas milijoną dolerių – sunkiai dirbau, kad atsidurčiau čia. Praėjusią naktį dėl visos situacijos jaučiausi labai prastai, bet galiausiai mums pavyko nugalėti. Šį titulą iškovojau ne prieš atsitiktinius varžovus, o įveikęs geriausius pasaulio lenktynininkus. Tai neįtikėtinas jausmas. Važiavau 120 procentų savo galimybių ir manau, kad šios pergalės nusipelniau“, – džiaugėsi naujasis pasaulio čempionas.
Nors N. Al-Attiyah nepavyko laimėti pasaulio čempiono titulo, jis triumfavo pačiame Abu Dabio ralyje. Katarietis bendroje įskaitoje aplenkė S. Loebą (+2 min. 44 sek.) ir S. Quintero (+7 min. 2 sek.). Tai buvo jau šeštoji N. Al-Attiyah pergalė šiame ralyje – jis triumfavo ir 2008, 2016, 2021, 2024 bei 2025 metais. Pagal pergalių skaičių jis susilygino su Jeanu-Louisu Schlesseru ir dabar nuo rekordo, priklausančio Stephane'ui Peterhanseliui, atsilieka vienu laimėjimu.
„Dacia“ komanda triumfavo gamintojų įskaitoje. N. Al-Attiyah, S. Loebo ir brazilo Lucaso Moraeso pastangomis „Dacia“ nutraukė nuo 2022 metų trukusią „Toyota“ dominavimo seriją. Antrąją vietą gamintojų įskaitoje užėmė „Toyota Gazoo Racing W2RC“, trečiąją – „Ford Racing“.
Dar dramatiškiau baigėsi sezonas motociklininkų įskaitoje. Ten Danielis Sandersas triumfavo surinkęs 100 tšk. ir vos 1 tšk. aplenkė Toshą Schareiną.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.