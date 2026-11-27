Ši nesėkmė yra be galo skaudi Latvijai. Jos šansai žengti į pirmenybes – labai teoriniai. Bent viena Kroatijos pergalė per ketverias rungtynes arba bent vienas latvių pralaimėjimas reikštų atsisveikinimą su viltimi.
Likus 4 sekundėms Kristeris Zorikas tritaškiu atgaivino latvių viltį (76:78), o Vokietija dar ir neišsimetė kamuolio. Lemiamas metimas buvo patiketas Rihardui Lomažui, bet jo tritaškis skriejo pro šalį.
Nugalėtojų gretose ryškus buvo Vilniaus „Ryto“ puolėjas Kay'us Bruhnke – 14 taškų (3/4 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 7 atkovoti kamuoliai ir 17 naudingumo balų per 28 minutes.
Simonas Lukošius vokiečiams per 13 minučių pelnė tašką (0/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 2 naudingumo balus.
Vokietijai 25 taškus sumetė Andreasas Obstas (5/6 dvit., 3/8 trit.), latviams R.Lomažas įmetė 16 taškų (9/9 baud.), bet suklydo 7 kartus.
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