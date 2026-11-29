Panevėžio „Lietkabelio“ atstovas Alexanderis Schumacheris per 33 minutes pelnė 18 taškų, atkovojo 4 kamuolius, tiek pat jų prarado, atliko 8 perdavimus, 3 sykius prasižengė ir rinko 13 naudingumo balų.
Selimas Fofana, „Šiaulių“ žaidėjas, per 32 minutes pasižymėjo 17 taškų, 5 atkovotais kamuoliais, 2 perdaimais, 3 klaidomis, 2 pražangomis ir 13 naudingumo balų.
Šveicarams taip pat 16 taškų rinko Yasminas Mambo, britams 19 taškų pelnė Joshua Uduje, 15 – Jelani Watsonas, pataikęs pergalingą metimą, 12 – Carlas Wheatle‘as.
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