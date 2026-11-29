Į „Merkur Spiel-Arena“ susirinko net 53 tūkst. žiūrovų, o jų akivaizdoje A. Kabayelis dominavo nuo pat susitikimo pradžios. Vokietis sėkmingai atakavo dešine ranka, o varžovas vis dažniau buvo priverstas gintis ir ieškoti galimybių priartėti prie čempiono. Antrajame raunde N. Hysos veidą perkreipė skausmas ir jis atsitraukė į savo kampą. Kova buvo pratęsta, tačiau albanas nebeatrodė galintis tęsti susitikimą visu pajėgumu. A. Kabayelis toliau atakavo varžovą, kol šio komanda nusprendė į ringą mesti rankšluostį ir nutraukti kovą. Įdomu tai, kad po susitikimo nebuvo iki galo aišku, kurią ranką susižeidė N. Hysa. Atrodė, jog problemų kilo dėl kairės rankos, tačiau po kovos medikai apžiūrėjo ir jo dešinę alkūnę.
„Neįtikėtina. Mes sugrąžinome Vokietijos boksą į pasaulio žemėlapį. Norėjau, kad Nelsonas pasiūlytų rimtesnę kovą“, – po pergalės kalbėjo A. Kabayelis.
Tai buvo pirmasis jo WBC pasaulio čempiono diržo gynimas. Šį titulą vokietis gavo birželį, kai Oleksandras Usykas atsisakė čempiono diržo.
Šis vakaras tapo reikšmingu įvykiu Vokietijos boksui. Į Diuseldorfą susirinko 53 tūkst. žiūrovų – tokio susidomėjimo sunkiasvorių boksu šalyje jau kurį laiką nebuvo matyti. Anksčiau Vokietijos arenas ir stadionus reguliariai užpildydavo broliai Vitalijus ir Vladimiras Kličko, tačiau po jų pasitraukimo susidomėjimas sunkiasvorių kovomis buvo sumažėjęs. Simboliška, kad A. Kabayelis į ringą žengė praėjus lygiai 11 metų po to, kai būtent šioje arenoje Tysonas Fury atėmė pasaulio čempiono titulą iš Vladimiro Kličko.
Buvęs apsaugos darbuotojas, kurdų pabėgėlių sūnus, tapo pirmuoju Vokietijos sunkiasvorių pasaulio čempionu nuo 1932 metų, kai šį pasiekimą užfiksavo Maxas Schmelingas.
Po sėkmingos pirmosios titulo gynybos A. Kabayelio akys krypsta į didžiausias sunkiasvorių bokso žvaigždes. Tarp galimų varžovų minimi Danielis Dubois, Filipas Hrgovičius arba Tysono Fury ir Anthony Joshua dvikovos nugalėtojas.
WBC prezidentas Mauricio Sulaimanas jau išreiškė palaikymą galimai A. Kabayelio kovai su T. Fury arba A. Joshua. Vokietis yra sparingavęs tiek su T. Fury, tiek su A. Joshua, o su pirmuoju jį sieja ir bendras vadybininkas Frankas Warrenas.
Tarp kitų galimų varžovų – D. Dubois, sausį turintis susitikti su Josephu Parkeriu, bei IBF čempionas F. Hrgovičius. Pastarojo komanda jau yra diskutavusi su A. Kabayelio atstovais. Pats Vokietijos čempionas neslėpė noro išbandyti jėgas su bet kuriuo iš garsiųjų sunkiasvorių.
„Kovosiu su bet kuo. Man tai tikrai nėra problema. Pasakykite vietą. Arba aš pats pasiūlysiu vietą Vokietijoje“, – pareiškė A. Kabayelis.
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