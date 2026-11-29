„Sanremese“ klubo puolėjas pelnė „hat-tricką“, o tai matė šias rungtynes stebėjęs buvęs legendinis futbolininkas Michelis Platini.
Puolėjas iš Lietuvos pasižymėjo 11, 26 ir 56 minutėmis, o jo ginamas „Sanremese“ klubas namuose 4:0 sutriuškino „Lascaris“ ekipą.
Slovėnijos pirmenybėse įvartį pelnė Armandas Kučys, bet jo ginamas „Celje“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Koper“ klubu.
A.Kučys iš viso žaidė 76 minutes, 33 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o 56 minutę pelnė pirmą rungtynių įvartį. Visgi, varžovams 81 minutę pavyko rezultatą išlyginti.
„Celje“ gretose visas rungtynes žaidė kitas lietuvis Artemijus Tutyškinas, o kitas gynėjas Pijus Širvys dėl traumos rungtynėms nebuvo registruotas.
Antroje Vokietijos lygoje Luko Michelbrink ginamas Kotbuso „Energie“ klubas išvykoje 1:2 pralaimėjo „Magdeburg“ klubui. Lietuvis žaidė visas rungtynes bei 34 minutę buvo įspėtas geltona kortele.
Po šio pralaimėjimo „Energie“ klubas su 11 taškų rikiuojasi paskutinėje lygos vietoje ir niekaip nesugeba sugrįžti į pergalių kelią.
Italijos „Serie C“ lygoje dar vieną pergalę iškovojo Motiejaus Šapolos ginamas „Spezia“ klubas. Gynėjas iš Lietuvos žaidė visas rungtynes, o „Spezia“ namuose 2:1 nugalėjo „Pineto“ ekipą. Įdomu tai, kad „Pineto“ pelnė visus tris įvarčius – du į savo vartus ir vieną į „Spezia“ vartus.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse pergale džiaugėsi vartininko Tito Krapiko ginamas „Sambenedettese“ klubas, kuris išvykoje 1:0 nugalėjo „Vis Pesaro“ ekipos futbolininkus. T. Krapikas šiose rungtynėse atrėmė tris varžovų smūgius, o jo klubas po šios pergalės su 13 taškų pakilo iki aštuonioliktos lygos vietos.
Irako pirmenybėse visas rungtynes žaidė gynėjas Sigitas Olberkis, o jo atstovaujamas „Erbil“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Al Golan“ klubu.
Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus į aikštę žengė jau per pridėtą rungtynių laiką, o jo ginamas „Marsaxlokk“ klubas namuose 1:0 įveikė „Sliema“ klubo žaidėjus.
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