A. Puerto prie Kauno rajono klubo prisijungė 2026 metų sausio 27 dieną ir vilkėjo 5 numeriu pažymėtus marškinėlius.
Per sezoną gynėjas pagrindinės komandos gretose sužaidė 20 oficialių rungtynių: 18 – TOPLYGOJE ir dvejas – LFF taurės turnyre. Lietuvos čempionate jis aikštėje praleido 1231 minutę ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą, o taurės varžybose pasižymėjo įvarčiu.
Balandžio 21 dieną Tauragėje Á. Puerto 15-ąją minutę išvedė mėlynai baltus į priekį rungtynėse su vietos „Tauru“. „Hegelmann“ tą susitikimą laimėjo rezultatu 4:1 ir žengė į kitą LFF taurės etapą.
Á. Puerto yra „Sevilla“ klubo auklėtinis, nuo 2018 metų atstovavęs jo jaunimo komandoms. Vėliau gynėjas rungtyniavo La Korunjos „Deportivo Fabril“ ir „Atlético Sanluqueño“ ekipose, o prieš atvykdamas į Lietuvą atstovavo Bulgarijos Dobričiaus „Dobrudža“ klubui.
„Man labai patiko tiek darbo principai, tiek atmosfera klube“, – apie sprendimą prisijungti prie „Hegelmann“ 2026 metų sausį kalbėjo Á. Puerto.
FC „Hegelmann“ dėkoja Angeliui už klube praleistą sezoną, darbą ir pastangas vilkint mėlynai baltus marškinėlius bei linki sėkmės tolesnėje karjeroje.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.