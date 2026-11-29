Jurrienas Timberis rungtynių pradžioje timptelėjo Jeremy Doku už plaukų. Visgi teisėjas po VAR peržiūros neleistino veiksmo neįžvelgė ir „Arsenal“ gynėjas jokios bausmės nesulaukė.
Erlingas Haalandas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.
Kai Havertzas pirmojo kėlinio pabaigoje smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Perdavimo sulaukęs Enzo Fernandezas antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir persvėrė rezultatą „Man City“ naudai 2:1.
J. Timberis rungtynių pabaigoje standartinės situacijos metu pasiuntė kamuolį į vartus. Šios atakos metu „Man City“ vartininkas Gianluigi Donnarumma nukrito ant vejos, tačiau VAR tikrino „Arsenal“ žaidimą ranka. Visgi nė vienas taisyklių pažeidimas nebuvo užfiksuotas ir rezultatas tapo lygus 2:2.
„Arsenal“ nuo 2023/2024 m. sezono pradžios po kampinių pelnė daugiau įvarčių (51) nei bet kuri kita komanda iš penkių stipriausių Europos futbolo lygų.
„Arsenal“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 29 taškus ir toliau rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Man City“ su 23 taškais žengia antras.
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