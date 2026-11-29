Dominikas Szoboszlai rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.
Jeremie Frimpongas nukreipė kamuolį į savus vartus ir šių rungtynių rezultatas tapo lygus 1:1.
D. Szoboszlai tapo pirmuoju „Liverpool“ futbolininku, vilkinčiu 8-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius, pasižymėjusiu prieš „Everton“ klubą „Premier“ lygos rungtynėse nuo Steveno Gerrardo 2014 m. rugsėjo mėn.
„Liverpool“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 22 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje, tuo tarpu „Everton“ su 17 taškų žengia aštuntas.
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