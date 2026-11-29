Ergino Atamano kariauna namie 101:83 (23:24, 20:22, 32:23, 26:14) susitvarkė su islandais (4/6).
Pastarieji taip ir nesumažino atsilikimo nuo lietuvių (5/4), kurie kol kas grupėje yra ketvirti. Jų šansai patekti į čempionatą lieka minimalūs.
Turkams 23 taškus pelnė Šehmusas Hazeras, 19 – Ercanas Osmani (8 atk. kam.), 15 – Kenanas Sipahi, 13 – Malachi Flynnas, 11 – Sertačas Šanli.
Turkijos vyrų rinktinėje debiutavo 17-metis Omeras Kutluay‘us, per 5 minutes pelnęs 4 taškus. Jis – Ibrahimo Kutluay'aus sūnus.
Islandijai 15 taškų rinko Elvaras Fridrikssonas (3/11 metimai, 10 rez. perd., 19 n.b.), po 14 – Tryggvi Hlinasonas (11 atk. kam.) ir Martinas Hermannssonas, 12 – Kristinnas Palssonas.
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