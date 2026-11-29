Dainius Adomaitis savo kalbą pradėjo padėkodamas varžovams už atmosferą Sarajeve.
„Gerai, kad buvome pasiruošę gynyba, ypač – perimetre. Žinant Musą ir Castanedą – du gerus kamuolio valdytojus ir metikus – padarėme gerą darbą. Komandinė gynyba veikė ir momentais, kai prarasdavome koncentraciją, mus baudė. Bendrai, visas rungtynes darėme gerą darbą gynyboje ir tai buvo raktas į pergalę“, – sakė treneris.
Strategas taip pat pasidžiaugė savo komandos energija.
„Turėjome 11 žaidėjų rotaciją. Kai žaidi penktadienį, po to keliauji, labai svarbu turėti rotaciją, suolo žaidėjai mums labai padėjo. Tos 3–6 minutės labai padeda. Musa yra vienas talentingiausių žaidėjų Europoje, tad tikrai turėjome, ką su juo veikti“, – sakė jis.
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