„Fiorentina“ ir „Juventus“ išsiskyrė lygiosiomis

Mateo Pellegrino rungtynių pradžioje standartinės situacijos metu smūgiu galva išvedė „Fiorentina“ į priekį 1:0.
Nickas Woltemade‘as puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Alieu Njie antrojo kėlinio pradžiojenukreipė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Fiorentina“ naudai 2:1.
Bremeris sužaidus daugiau nei valandą smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 2:2.
„Juventus“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 18 taškų ir rikiuojasi septintoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Fiorentina“ su 9 taškais žengia penkiolikta.
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