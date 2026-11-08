„AC Milan“ vietiniame čempionate iškovojo pergalę

Alphadjo Cisse rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „AC Milan“ į priekį 1:0.
Netrukus Christianas Pulisičius puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
Mikaelis Egillas Ellertssonas rungtynių pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2.
A.Cisse yra vos vienas iš trijų žaidėjų, gimusių 2006 m. arba vėliau, kurie 2026/2027 m. sezone pelnė aštuonis arba daugiau įvarčių penkiose stipriausiose Europos futbolo lygose. Kiti du yra Lamine‘as Yamalis (13) ir Parisas Brunneris (8).
„AC Milan“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 24 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Genoa“ su 13 taškų žengia tryliktas.
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