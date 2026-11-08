Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„AC Milan“ vietiniame čempionate iškovojo pergalę

2026-11-08 18:13 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-08 18:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

„AC Milan“ klubas Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 2:1 įveikė „Genoa“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA / STRINGER nuotr.

„AC Milan“ klubas Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 2:1 įveikė „Genoa“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Alphadjo Cisse rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „AC Milan“ į priekį 1:0.

Netrukus Christianas Pulisičius puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.

Mikaelis Egillas Ellertssonas rungtynių pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Cisse yra vos vienas iš trijų žaidėjų, gimusių 2006 m. arba vėliau, kurie 2026/2027 m. sezone pelnė aštuonis arba daugiau įvarčių penkiose stipriausiose Europos futbolo lygose. Kiti du yra Lamine‘as Yamalis (13) ir Parisas Brunneris (8).

„AC Milan“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 24 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Genoa“ su 13 taškų žengia tryliktas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų