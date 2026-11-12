Kalnų slidinėjimo legenda išgyveno dar vieną sunkų išbandymą – Vonn paskelbė svarbią žinią

Sportininkė jau beveik metus bando atsigauti po sunkios traumos, kurią patyrė 2026 metų Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse. Varžybų metu amerikietė krito praėjus vos maždaug 13 sekundžių nuo starto ir rimtai susižalojo koją. Per kelis mėnesius po nelaimės jai prireikė net aštuonių operacijų.
L. Vonn nuo pat pradžių su gerbėjais dalijosi sveikimo proceso detalėmis ir nuolat pasakojo apie nelengvą kelią į sugrįžimą. Ketvirtadienį, lapkričio 12-ąją, amerikietė paskelbė naują įrašą ir pranešė apie devintosios operacijos rezultatus. Anksčiau ji buvo išreiškusi viltį, kad ši procedūra bus paskutinė.
„Operacija praėjo sėkmingai! Prireikė daugiau nei penkių valandų, kad iš kojos būtų pašalintos visos plokštelės ir varžtai bei pakeistas kryžminis kelio raištis. Jau esu namuose ir džiaugiuosi, kad pagaliau esu paskutiniame visiško pasveikimo etape“, – rašė L. Vonn.
Prie įrašo sportininkė pasidalijo keliomis nuotraukomis iš ligoninės. Vienoje jų ji šypsosi gulėdama lovoje, o šalia matomas maišelis su iš jos kojos pašalintomis plokštelėmis ir varžtais. Kituose kadruose L. Vonn sėdi neįgaliojo vežimėlyje pakelta koja, leidžia laiką su savo šunimi ir rodo nykštį į viršų.
Amerikietė taip pat padėkojo ją operavusiems gydytojams, JAV slidinėjimo rinktinei, artimiesiems ir visiems, kurie padėjo išgyventi šį sudėtingą laikotarpį.
Gera žinia nudžiugino ir gausų sportininkės gerbėjų būrį. Po įrašu netruko pasirodyti palaikymo žinutės, o tarp sveikstančiai olimpinei čempionei linkėjusių žmonių buvo ir žinomų sportininkų.
Legendinė tenisininkė Billie Jean King palinkėjo L. Vonn kuo greičiau pasveikti, o tenisininkė Coco Gauff ją pavadino tikra kovotoja. Palaikymą išreiškė ir kita olimpinė prizininkė Corinne Suter.
Dabar L. Vonn tikisi, kad po devintosios operacijos pagaliau galės užversti sunkų traumų ir gydymo etapą bei susitelkti į visišką pasveikimą.
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