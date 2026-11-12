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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Skandalingas išpuolis Abu Dabyje: Nurmagomedovui skirta bausmė, policija sulaikė 10 asmenų

2026-11-12 22:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 22:12
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Usmanas Nurmagomedovas sulaukė pirmųjų sankcijų po Abu Dabyje įvykusio išpuolio prieš Merabą Dvališvilį. RAF organizatoriai paskelbė, kad dagestaniečių kovotojui nebus leista pasirodyti šeštadienį vyksiančiame renginyje.

Masinės muštynės | Stop kadras

Usmanas Nurmagomedovas sulaukė pirmųjų sankcijų po Abu Dabyje įvykusio išpuolio prieš Merabą Dvališvilį. RAF organizatoriai paskelbė, kad dagestaniečių kovotojui nebus leista pasirodyti šeštadienį vyksiančiame renginyje.

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Trečiadienį pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip U. Nurmagomedovas kartu su savo komandos nariais prieina prie tuo metu interviu davusio M. Dvališvilio ir netikėtai trenkia jam per veidą. Po šio veiksmo kilo masinės muštynės tarp gausios U. Nurmagomedovo palydos ir M. Dvališvilio bei vieno šalia buvusio bičiulio.

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Iki ketvirtadienio RAF organizacija incidento nekomentavo, tačiau per spaudos konferenciją prabilo vienas jos įkūrėjų Chadas Bronsteinas. Jis pabrėžė, kad organizacija nepalaiko tokių veiksmų, ir patvirtino, jog U. Nurmagomedovas šeštadienį į renginį nebus įleistas ir negalės palaikyti Umaro Nurmagomedovo.

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„Tikimės, kad ši situacija bus išspręsta kuo greičiau. Akivaizdu, kad Usmanas šeštadienio vakarą mūsų renginyje nedalyvaus“, – pareiškė Ch. Bronsteinas.

Tuo metu M. Dvališvilio ir Umaro Nurmagomedovo statusas šeštadienio turnyre kol kas lieka neaiškus. Kartvelas turėtų susitikti su Marlonu Moraesu, o U. Nurmagomedovas – su Urijah Faberiu. Abu kovotojai nepasirodė ketvirtadienio spaudos konferencijoje.

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RAF atstovai sprendimą dėl jų dalyvavimo žada priimti per artimiausias vieną ar dvi dienas, kai paaiškės visos incidento aplinkybės.

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Tuo metu Abu Dabio policija ketvirtadienį paskelbė, kad po muštynių buvo sulaikyti aštuoni asmenys. Dar du žmonės, filmavę konfliktą, taip pat buvo sulaikyti ir perduoti prokuratūrai.

Policijos teigimu, muštynės kilo prie vieno viešbučio įėjimo dėl anksčiau tarp kelių asmenų kilusių nesutarimų. Pareigūnai pabrėžė, kad imsis griežtų priemonių prieš viešąją tvarką pažeidžiančius ir kitų žmonių saugumui grėsmę keliančius asmenis.

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