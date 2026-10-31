Lietuvių įranga saugos ukrainiečius: „Absoliučiai kiekvienas judesys yra stebimas, tik išlindus iš po žemės“

Sveikatos apsaugos ministerijai tarpininkaujant, „Blue/Yellow“ į Ukrainą nugabeno 10 lietuvių pagamintų antidroninių sistemų, kurios jau gelbsti žmonių gyvybes.
200 tūkst. eurų vertės antidronines sistemas ukrainiečiams padovanojo juos gaminanti įmonė „NT Service“.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Smūgis po smūgio rusų okupantai atakuoja ukrainiečių karius apkasuose. Kartais kariai sužeidžiami, o galvažudžių apšaudomi Ukrainos kariai, rizikuodami savo gyvybėmis, skuba paslėpti sužeistąjį apkasuose urve. Ne kartą misijoje Ukrainoje dalyvavęs sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis puikiai žino, su kokiais iššūkiais susiduria sužeisti Ukrainos kariai.
„Savaitę, dvi savaites, tris savaites yra standartas, kol pacientai, sužeisti kariai prabūna savo blindaže, savo vietoje, kur jie yra, tik tada galima juos evakuoti“, – pasakojo sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
Kaip Ukrainoje evakuojasi sužeisti kariai?
Pirmąją pagalbą bando suteikti patys kariai. Viename vaizdo įraše matyti, kaip sužeistąjį bando iš mūšio lauko išgabenti keturračiu. Kol su priekabėle mėgina privažiuoti arčiau, sužeistąjį bičiuliai veda prie keliuko.
„Man asmeniškai tekę matyti pacientus, yra virš mėnesio laiko prabuvę blindaže. Jūs įsivaizduokite, ką tai reiškia su žaizda, su traumomis prabūti ir kaip išgyventi“, – sakė S. Krunkaitis.
Įkėlus sužeistąjį į keturratį ar automobilį, atsikvėpti nevalia – jei tik užmato, rusai taikosi susprogdinti dronu.
„Absoliučiai kiekvienas judesys yra stebimas, tik išlindus iš po žemės, kur esi matomas, jeigu tu neturi greitai judančios priemonės, su kuria tu galėtum evakuot pacientą, kuri galėtų apsisaugoti su antidronų pagalba, tai yra neįmanoma visiškai“, – kalbėjo S. Krunkaitis.
Per vieną lietuvių medikų misijų Ukrainoje kariai paprašė antidronų ir ne bet kokių – o lietuviškų. 10 antidronų sistemų sužeistiems ukrainiečiams iš mūšio lauko gabenti padovanojo juos gaminanti lietuvių įmonė „NT Service“. Tokia sistema gali būti pritvirtinta ant automobilio.
„Tam, kad lokaliai apsaugotume būtent tą transporto priemonę, kad joje esančius įgulą, keleivius ir panašiai“, – minėjo „NT Service“ direktorius Egidijus Šilanskas.
Antidroninė sistema apsaugo karius
Antidronas veikia radijo bangomis ir apsaugo 150 metrų spinduliu.
„Atjungia galimybę nuotoliniu būdu valdyti tą droną, kuris taikosi į žmones, į transporto priemonę, kad jis negalėtų arti priskristi, tęsti savo misijos ir padaryti žalos“, – pridūrė E. Šilanskas.
„Norisi pasidžiaugti, kad šitos inovacijos gimsta Lietuvoje, kad šios inovacijos ne tik gimsta, bet jomis dalinamasi su Ukraina, kuri gina visos Europos saugumą šiuo metu“, – sakė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Lietuvių verslininkų padovanoti antidronai jau saugo sužeistųjų, medikų ir gelbėtojų gyvybes Ukrainoje – juos nugabeno visuomeninė organizacija „Blue/Yellow“.
„Sustoti negalime, remti reikia visokeriopai, per valstybės lygį, hibridinį lygį, kur dabar esame, ir, aišku, per nevyriausybinį lygį, kur „Blue/Yellow“ ir kitos organizacijos veikia Ukrainos labui ir mūsų. Ačiū labai ir Slava Ukraini. Herojam slava“, – kalbėjo „Blue/Yellow“ bendraįkūrėjas Jonas Ohmanas.
Dovanotų antidronų vertė – beveik 200 tūkstančių eurų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.