Vilniuje bus pristatyta Ukrainos karo medikams skirtų 10 antidronų sistemų

Šios sistemos padės apsaugoti sužeistųjų evakuacijai naudojamas robotizuotas platformas nuo priešo dronų.
Kaip pranešė ministerija, 198 tūkst. eurų vertės paramą Ukrainos medikams skyrė Lietuvos įmonė „NT Service“, o jos perdavimu rūpinasi paramos organizacija „Blue/Yellow“.
Pasak ministerijos, iniciatyva kilo rugpjūtį Ukrainoje vykusios pirmosios bendros Baltijos šalių medikų stažuotės metu, kai Ukrainos I atskirojo medicinos bataliono medikai kreipėsi į sveikatos apsaugos viceministrą Skirmantą Krunkaitį, prašydami padėti apsaugoti sužeistųjų evakuacijos misijas nuo priešo dronų.
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