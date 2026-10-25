Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Didesnis atlyginimas gali slėpti spąstus: pamačius šį ženklą darbovietėje – metas bėgti?

2026-10-25 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 21:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ar įsidarbintumėte įmonėje, kurios metinis darbuotojų kaitos rodiklis viršija 50 proc.? Viešai paskelbti automobilių dalių prekybos įmonių duomenys sukėlė diskusiją. Vieni tokius skaičius vadino įspėjamuoju ženklu, kiti ragino pirmiausia išsiaiškinti, kodėl darbuotojai keičiasi.

Ar įsidarbintumėte įmonėje, kurios metinis darbuotojų kaitos rodiklis viršija 50 proc.? Viešai paskelbti automobilių dalių prekybos įmonių duomenys sukėlė diskusiją. Vieni tokius skaičius vadino įspėjamuoju ženklu, kiti ragino pirmiausia išsiaiškinti, kodėl darbuotojai keičiasi.

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle „Facebook“ Dalia (vardas pakeistas) pasidalijo „Lovejob.lt“ skelbiamais darbuotojų kaitos rodikliais. Paviešintoje lentelėje trys didžiausi rodikliai nurodomi bendrovėse „Skuba“ – 58,6 proc., „Autoera“ – 57,4 proc. ir „GTV Group“ – 51 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie duomenų pažymima, kad rodiklius gali paveikti darbuotojų perkėlimas tarp tai pačiai grupei priklausančių bendrovių.

REKLAMA
REKLAMA

Po įrašu pasipylė komentarų su skirtingomis nuomonėmis. Vieni didelę darbuotojų kaitą vadino įspėjamuoju ženklu, kiti svarstė, kad tokiems skaičiams įtakos gali turėti sezoniškumas. Taip pat buvo kaltinami ir žmogiškieji ištekliai.

REKLAMA

„HR pats didžiausias pakaruoklis įmonėse“, – rėžė vienas komentatorius.

Tad ką iš tiesų parodo 50–60 proc. darbuotojų kaitos rodiklis ir ar darbo ieškančiam žmogui reikėtų dėl jo sunerimti?

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

50–60 proc. jau per daug?

Personalo specialistai tokio dydžio rodiklį vertina nevienodai.

„50–60 proc. metinė darbuotojų kaita laikytina labai didele ir galbūt galėtų būti įmonėse, kurios samdo darbuotojus sezoniniam darbui, maitinimo ar pavėžėjimo paslaugoms.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto net ir čia toks procentas būtų neproduktyviai didelis“, – sako personalo atrankų įmonės „Amston“ direktorė Roberta Stommaitė.

Anot jos, įprasta metinė darbuotojų kaita gali siekti iki 20 proc., o didesne kaita pasižyminčiuose sektoriuose – iki 30 proc.

„Personalo akademijos“ atrankų projektų vadovė Greta Kocimienė vertinti įmonės vien pagal procentą nesiūlo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, svarbu išsiaiškinti, kokių darbuotojų įmonėje daugiausia ir kas patenka į kaitos rodiklį – savo noru išėję darbuotojai, žmonės, su kuriais darbo santykius nutraukė įmonė, sezoniniai darbuotojai ar pasibaigusios terminuotos sutartys.

Todėl, jos vertinimu, 50–60 proc. rodiklis savaime dar neparodo, kad įmonėje yra didelė problema.

REKLAMA

Kas slypi už 58,6 proc. kaitos?

Didžiausias paviešintoje lentelėje nurodytas rodiklis (58,6 proc.) tenka bendrovei „Skuba“.

Įmonė šio rodiklio nekvestionuoja, tačiau pabrėžia, kad jis apima skirtingas darbuotojų grupes – administraciją, pardavimus, technines pozicijas ir didelę sandėlio komandą.

„Šioje darbuotojų grupėje judėjimas yra gerokai didesnis nei administracijoje ar kitose specialistų pozicijose“, – apie sandėlio darbuotojus komentuoja „Skuba“ administracija.

REKLAMA

Vilniuje esančiame įmonės logistikos ir sandėliavimo padalinyje dirba apie 120 darbuotojų. Bendrovė nurodo, kad vasarą papildomai įdarbina studentų sezoniniam darbui. Pasibaigus sezonui jie palieka įmonę, todėl tai taip pat didina bendrą darbuotojų kaitos rodiklį.

Bendrovės „Skuba“ vertinimu, atskirai lyginti panašaus dydžio sandėlių ir logistikos centrų darbuotojų kaitą būtų prasmingiau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lūkesčiai prasilenkia su realybe

Trečias didžiausias paviešintoje lentelėje nurodytas rodiklis (51 proc.) tenka „GTV Group“.

„Pasitaiko atvejų, kai pradėjęs dirbti žmogus pamato, kad darbo pobūdis, fizinis krūvis ar keliami produktyvumo lūkesčiai neatitinka jo lūkesčių“, – dėsto „GTV Group“ personalo vadovė Brigita Gudauskienė.

Anot jos, didesnė darbuotojų kaita pastebima gamybos, sandėlio, demontavimo ir ūkio pozicijose, o dalį darbuotojų judėjimo lemia sezoniškumas.

REKLAMA

Bendram metiniam rodikliui įtakos turėjo ir vienkartiniai organizaciniai pokyčiai. Pasikeitus vienos funkcijos vadovui, keitėsi ir didelė dalis tos funkcijos komandos.

Įmonė nurodo, kad padaliniuose, kuriuose pastebima didesnė kaita, peržiūri darbo sąlygas ir darbo organizavimą, stiprina vidinę komunikaciją bei naujų darbuotojų įvedimą.

REKLAMA

Portalas tv3.lt dėl antro didžiausio darbuotojų kaitos rodiklio (57,4 proc.) kreipėsi ir į bendrovę „Autoera“, tačiau jos atsakymo negavo.

Vien gero atlyginimo darbuotojui neužtenka?

„Kartais finansinis pasiūlymas yra tik paskutinis postūmis, kai žmogus jau kurį laiką nėra patenkintas kitais darbo aspektais“, – pastebi „Personalo akademijos“ atrankų projektų vadovė G. Kocimienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, prie darbuotojų kaitos gali prisidėti per didelis darbo krūvis, neaiškiai paskirstytos atsakomybės, netinkamas darbuotojo įvedimas, santykis su vadovu, perdėta kontrolė ar darbo mikroklimatas.

Atlygio reikšmę išskiria ir R. Stommaitė. „Amston“ atliekamuose darbuotojų motyvacijos tyrimuose jis išlieka svarbiausiu motyvaciniu veiksniu, tačiau mintį keisti darbą dažnai pirmiausia paskatina nefinansinės priežastys.

REKLAMA

„Esame susidūrę su atvejais, kai darbą keičiantys žmonės priima net finansiškai prastesnius darbo pasiūlymus dėl to, kad naujoje pozicijoje turėtų daugiau profesinio išsipildymo“, – pabrėžia R. Stommaitė.

Apie tai, kad darbuotojai dėl patrauklesnių darbo sąlygų sutinka su mažesniu atlyginimu, tv3.lt rašė ir anksčiau.

Ar didelė kaita yra ženklas darbo ieškančiam žmogui?

„Didelę darbuotojų kaitą galima laikyti įspėjamuoju ženklu, su sąlyga, kad įvertinamas mūsų jau aptartas kontekstas – sektoriaus arba įmonės veiklos specifikos įtaka darbuotojų kaitai“, – svarsto R. Stommaitė.

REKLAMA

Pasak jos, daugiau klausimų turėtų kilti tada, kai konkrečios įmonės kaitos rodiklis yra gerokai didesnis nei įprasta tame sektoriuje.

Tačiau prieš priimant sprendimą ji rekomenduoja pokalbio metu apie darbuotojų kaitą paklausti paties darbdavio.

G. Kocimienė taip pat pataria neapsiriboti vien procentu. Darbo ieškančiam žmogui verta išsiaiškinti, kiek laiko darbuotojai vidutiniškai išdirba įmonėje, kodėl atsilaisvino konkreti pozicija, kaip vyksta darbuotojų įvedimas ir ko tikimasi iš naujo žmogaus.

REKLAMA
REKLAMA

Darbuotojo pakeitimas gali kainuoti tūkstančius

Darbuotojų kaita turi kainą ir darbdaviui.

G. Kocimienė nurodo, kad priklausomai nuo įmonės dydžio, pozicijos ir laiko, reikalingo naujam žmogui surasti bei apmokyti, išlaidos gali siekti ne vieną tūkstantį eurų, o kai kuriais atvejais ir dešimtis tūkstančių.

Kainuoja ne tik darbuotojo paieška ir atranka. Naują žmogų reikia apmokyti, o tam skiriamas kitų darbuotojų laikas. Kol naujas darbuotojas pradeda dirbti visu pajėgumu, jo darbus taip pat gali tekti perimti kolegoms.

„Esamo darbuotojo išlaikymas visada pigesnis nei naujo paieška“, – akcentuoja R. Stommaitė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Darbas (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA)
Be 2 tūkst. eurų į rankas lietuviai dirbti nebesutinka? Atskleidė, ko dar reikalauja (101)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų