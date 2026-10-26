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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje – tarptautinė konferencija apie regiono gynybą ir pamokas Ukrainoje

2026-10-26 06:54 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 06:54
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Vilniuje pirmadienį prasideda dvi dienas truksianti konferencija „Defending Baltics 2026“ (liet. „Baltijos šalių gynyboje“), kurioje politikai, kariuomenių atstovai bei pramonės lyderiai aptars regiono gynybos strategijas bei Rusijos pradėto karo Ukrainoje patirtis.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vilniuje pirmadienį prasideda dvi dienas truksianti konferencija „Defending Baltics 2026“ (liet. „Baltijos šalių gynyboje“), kurioje politikai, kariuomenių atstovai bei pramonės lyderiai aptars regiono gynybos strategijas bei Rusijos pradėto karo Ukrainoje patirtis.

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Nacionalinėje dailės galerijoje vyksiančiame renginyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas Europos oro gynybos stiprinimui, NATO karinių pajėgumų spragoms bei dirbtinio intelekto ir dronų technologijų vaidmeniui mūšio lauke.

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Šių metų konferencijos tema – „Karas virš mūsų: Ukrainos pamokos oro erdvės, kosmoso, smūginių pajėgumų ir valstybės veiklos tęstinumo srityse“.

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Konferenciją atidarys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, o įžvalgomis apie bendrą Europos gynybos skydą dalinsis už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius.

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Ukraina mus moko: kad apgintume Baltijos regioną ir visą Europą, turime būti pajėgūs gaminti daug, būti greiti, inovatyvūs ir atsparūs“, – pranešime cituojamas A. Kubilius.

Programoje numatyti Ukrainos gynybos ministerijos bei kariuomenės praktikų pranešimai apie Rusijos keliamas grėsmes, operacinį prisitaikymą bei hibridinio karo taktiką.

Dalyviai taip pat diskutuos apie visuomenės atsparumą, Europos pramonės galimybes didinti ginkluotės gamybos apimtis bei branduolinio atgrasymo ir karinės žvalgybos temas.

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Pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Ukrainos specialistų įžvalgos padės geriau suprasti, kas laikoma geru pasirengimu ir kokių praktinių sprendimų reikia dar prieš prasidedant krizei.

Renginyje dalyvaus Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas flotilės admirolas Giedrius Premeneckas, Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius bei tarptautiniai ekspertai iš Karo studijų instituto, Karališkojo jungtinių tarnybų instituto, Europos kosmoso agentūros ir kitų institucijų.

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